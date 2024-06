W sezonie wakacyjnym PKP Intercity będzie uruchamiać każdego dnia średnio 454 pociągi, czyli o 31 więcej niż w rok wcześniej. Do i z Trójmiasta będzie kursowało ponad 58 par pociągów dziennie, w tym 3 pociągi Pendolino, które trasę Warszawa - Gdańsk pokonają w rekordowym czasie 2 godz. 25 min.

Szczecin obsłużą 22 pary połączeń, Kołobrzeg - 14, Świnoujście - 8, a Hel - 6. Ponadto przewoźnik uruchomi specjalne połączenia na okres letni, m.in. pociąg Posejdon relacji Warszawa - Kołobrzeg - Warszawa, skład Jantar relacji Warszawa - Hel - Warszawa, czy pociąg Lazur z Łodzi do Ustki.

Dodatkowo wydłużone zostaną relacje części składów jadących nad morze. Pociąg Grottger, obecnie kursujący na odcinku Przemyśl - Wrocław - Przemyśl, w niedziele będzie jeździł z Kołobrzegu, a pociąg Gałczyński, kursujący na trasie Warszawa - Szczecin - Warszawa, dojedzie do Świnoujścia. Z kolei skład Gwarek zamiast na trasie Katowice - Słupsk pojedzie do Ustki, natomiast pociąg Swarożyc, na co dzień pokonujący trasę Wrocław - Szczecin, będzie dojeżdżał do Kołobrzegu.

Wakacyjne zmiany w rozkładzie. PKP wprowadza korektę

PKP Intercity poinformowało też, że podczas trwania letniej korekty rozkładu jazdy do i z Krakowa będzie kursowało ponad 70 par połączeń dalekobieżnych przewoźnika. Bielsko-Białą obsłuży 12 par pociągów, Zakopane – 8, Jelenią Górę – 8, Szklarską Porębę – 3, Kłodzko – 4, a Krynicę-Zdrój – 3. PKP Intercity uruchomi ponadto specjalne połączenia sezonowe, np. pociąg Podhalanin relacji Szczecin – Zakopane – Szczecin oraz dwie pary połączeń kategorii Express InterCity Premium, obsługiwane składami Pendolino, kursujące między Warszawą a Krakowem.

Kolejowy przewoźnik przypomina jednocześnie, że od czerwca do sierpnia zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, będzie prowadziła prace na Centralnej Magistrali Kolejowej, co spowoduje ograniczenie prędkości z 200 km/h do 160 km/h. Z tego powodu pociągi jadące na trasie Warszawa - Kraków - Warszawa oraz Warszawa - Katowice - Warszawa mogą mieć wydłużony czas przejazdu od 11 min. do 23 min.

ZOBACZ: Kolej na wakacje. PKP zapowiada więcej połączeń i szybszy czas przejazdu

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, od 9 czerwca na stacji Warszawa Zachodnia podróżni skorzystają ze wszystkich dziewięciu nowych platform. Przebudowany peron nr 1 obsłuży pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej, natomiast przy nowych peronach nr 2 i 3 ponownie zatrzymają się pociągi aglomeracyjne i regionalne.

Powróci układ połączeń znany pasażerom sprzed modernizacji stacji, co oznacza, że prawie wszystkie pociągi dalekobieżne PKP Intercity zatrzymają się w centrum Warszawy, a jedynie 39 pociągów nadal zostanie przekierowanych na Warszawę Gdańską. Przed korektą rozkładu było to ponad 100 pociągów.

Wakacyjne zmiany w kursowaniu pociągów PKP. 13 nowych przystanków

Z kolei na stacji Olsztyn Główny udostępnione zostaną perony nr 1 i 2, z których zaplanowano odjazdy pociągów regionalnych w kierunku m.in. Działdowa, Iławy, Korsz. Oznacza to, że podróżni skorzystają ze wszystkich zmodernizowanych peronów na stacji. W Małopolsce od 9 czerwca na stacji Zakopane planowane jest oddanie do użytku zmodernizowanego peronu nr 3, a na koniec czerwca peronu jednokrawędziowego nr 4.

PKP PLK wraz z letnią korektą rozkładu jazdy udostępni 13 nowych przystanków. W woj. zachodniopomorskim od 9 czerwca wsiądziemy do pociągów z nowych przystanków: Szczecin Trzebusz, Szczecin Żydowce, Kołobrzeg Ogrody, Kołobrzeg Amfiteatr i Szczecinek Bugno. W woj. świętokrzyskim dojedziemy m.in. do Kielc i Buska-Zdroju z nowych przystanków Nida i Stawiany Pińczowskie, a w woj. dolnośląskim od 9 czerwca wsiądziemy do pociągów z nowego przystanku Strzelce Świdnickie na linii kolejowej z Wrocławia do Sobótki.

ZOBACZ: PKP Intercity zapowiada ważne zmiany obejmujące rezerwację miejsc

W woj. lubelskim od 28 czerwca na linii między Łukowem a Lublinem pociągi zatrzymają się na trzech nowych przystankach: w Aleksandrowie, Ustrzeszu i Jaskach oraz dwóch zmodernizowanych - w Milanowie i Bezwoli.

Zarządca infrastruktury kolejowej poinformował też, że na niektórych trasach, ze względu na szeroki zakres prowadzonych robót, wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Przykładowo na Pomorzu od 9 do 21 czerwca nastąpi przerwa w ruchu na odcinku Lębork - Słupsk. Pomiędzy miastami zorganizowana będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Na Mazowszu zastępcza komunikacja wprowadzona zostanie od 1 lipca do 11 sierpnia na trasie Nasielsk - Płońsk oraz od 12 sierpnia do 31 sierpnia na odcinku Płońsk - Raciąż.