- Ten wynik to jest dla nas wielkie zadanie - stwierdził Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE. PiS zajęło drugie miejsce, przegrywając z Koalicją Obywatelską. Szef Prawa i Sprawiedliwości mówił również o "piekielnym ataku" na jego partię.

- W ostatnim okresie jesteśmy ciągle mniej więcej na tym samym poziomie. Wiemy, patrząc na te wstępne wyniki, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść. Jeśli będziemy potrafili zrobić wszystko, co wynika z tego, co dziś zobaczyliśmy, to droga do zwycięstwa jest otwarta - podkreślił prezes PiS podczas wieczoru wyborczego.

- Przypomnę rok 2004. Wtedy podczas ogłaszania wyników pierwszych wyborów europejskich, wydawało się, że jest źle. Ale wtedy też mówiłem, że to wyzwanie. I zwyciężyliśmy. W 2005 zwyciężyliśmy. Tą drogą musimy iść dalej - dodał Kaczyński.

WIDEO: Sondażowe wyniki wyborów. Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak wynika z sondażu exit poll dla Telewizji Polsat, TVN i TVP, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33,9 proc. głosów, zajmują drugie miejsce. Pierwsza jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,2 proc. PiS zdobyło 19 mandatów, KO 21.

Jarosław Kaczyński: Idziemy, mimo piekielnego ataku

Prezes PiS stwierdził, że "za chwilę" jego partia będzie mieć "bardzo jasny projekt tego, co czynić". - Będziemy się jednoczyć i nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa w najważniejszych wyborach, prezydenckich, później parlamentarnych, jest otwarta - ocenił Kaczyński.

ZOBACZ: Exit poll: Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Zwycięstwo KO

- Idziemy, mimo tego piekielnego ataku na nas. Ciągle w tym jednym kierunku, z którego dojdziemy w pewnym momencie do punktu, z którego możemy się odbić do wielkiego skoku, który jest nam potrzebny. Skoczymy ku zwycięstwo, bądźcie tego pewni - zaznaczył szef PiS.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki

Według sondażowych wyników Ipsos, wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska, drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Podium zamyka Konfederacja. Kolejny jest komitet Trzeciej Drogi, a dalej Lewica.

ZOBACZ: Zarobki europosłów przyprawiają o zawrót głowy. Znamy kwoty

W wyborach 9 czerwca Polacy wybrali swoich przedstawicieli do europarlamentu, który liczy 720 deputowanych. Delegacja Polski to 53 osoby.