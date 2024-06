Ministerstwo Cyfryzacji nieustannie przypomina, że numer PESEL, który dostanie się w niepowołane ręce, może przysporzyć niemałych kłopotów. Z tego względu zachęca do tego, aby go zastrzec i w ten sposób zabezpieczyć się na przykład przed próbą wyłudzenia kredytu. Jak to zrobić krok po kroku?