W składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Olszowa (woj. wielkopolskie) wybuchł pożar. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej. Nie wiadomo, co było przyczyną. - Zalecamy pozostanie w domach - powiedział oficer prasowy straży pożarnej w Kępnie. Podczas akcji zasłabł strażak ochotnik.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godziny 17:30. Strażacy otrzymali wiadomość, że ogniem zajęło się składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Olszowa.

Pożar w Wielkopolsce. Płonie składowisko odpadów

- Na miejscu pracuje obecnie 20 zastępów straży pożarnej, które starają się dotrzeć do źródła pożaru i opanowania ognia. Nasze działania skupiają się na opanowaniu pożaru i zapobieżeniu rozprzestrzeniania się ognia - powiedział polsatnews.pl oficer prasowy KP PSP w Kępnie kpt. Paweł Michalski.

ZOBACZ: Pożar w Elektrowni Jaworzno. Służby pilne wezwane do akcji



Strażak przekazał, że na razie nie wiadomo, co mogło spowodować pożar. Po ugaszeniu ognia do działania przystąpią odpowiednie służby, które ustalą przyczynę i okoliczności zdarzenia.



- Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć co spowodowało pożar. Wciąż trwa akcja gaśnicza - dodał rzecznik.

ZOBACZ: Pożar w Bytomiu. Spłonęło 10 autobusów

Pożar spowodował silne wydzielanie dymu, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Służby apelują do mieszkańców, aby ograniczyli aktywności na zewnątrz i w miarę możliwości pozostali w swoich domach.

- Warto ostrzec mieszkańców miejscowości na północ od składowiska. Zalecamy pozostanie w domach i ograniczenie aktywności - powiedział kpt. Paweł Michalski.

Pożar w Wielkopolsce. Strażak zasłabł podczas akcji

Podczas akcji gaszenia pożaru zasłabł strażak ochotnik. Na miejsce wezwano służby medyczne. Mężczyźnie udzielono pierwszej pomocy i śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.