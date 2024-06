W niedzielę odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Polacy wybiorą swoich przedstawicieli na międzynarodowej arenie. Co przyda się, aby zagłosować w wyborach? W jakich godzinach czynne są lokale wyborcze? O jakich zasadach należy pamiętać podczas wyborów?

Wybory do europarlamentu to głosowanie, w czasie którego obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej decydują, którzy posłowie zostaną reprezentantami ich kraju w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Odbywają się co pięć lat.

Wybory do PE - podstawowe informacje

Głosowanie w wyborach do europarlamentu odbywa się na fundamencie systemu proporcjonalnego. A zatem głosy oddane na poszczególne listy są przeliczane proporcjonalnie metodą d'Hondta na mandaty w skali całego kraju. W podziale mandatów wezmą udział te komitety wyborcze, które w skali krajowej osiągnęły minimum 5-procentowy wynik.

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku zostanie wybranych 720 posłów, w tym 56 eurodeputowanych z Polski. Należy podkreślić, że każdy kraj Unii Europejskiej może reprezentować w europarlamencie co najmniej 6, lecz nie więcej niż 96 posłów.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 - o czym należy pamiętać?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego może wziąć udział każdy, kto najpóźniej 9 czerwca br. ukończył 18 lat. Wyborcy są przyporządkowywani do spisów na podstawie miejsca zameldowania. O jakich dokumentach powinni pamiętać, udając się do lokalu wyborczego?

Podczas wyborów do europarlamentu członkowie komisji wyborczej przed wydaniem kart do głosowania sprawdzą tożsamość wyborców. Zatem do lokalu wyborczego należy wziąć ze sobą dowód osobisty albo paszport.

W jaki sposób oddać ważny głos w dzisiejszych wyborach?

Każdy obywatel ujęty w spisie wyborców otrzyma stosowną kartę do głosowania. Każda z kart musi być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Powinna również zawierać wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej. Na kartach do głosowania znajdują się nazwy (ew. skróty) nazw komitetów wyborczych wraz z nazwiskami kandydatów ubiegających się o mandat europosła.

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wystarczy odszukać listę kandydatów należących do wybranego komitetu wyborczego, a w dalszej kolejności konkretną osobę ubiegającą się o mandat. Na karcie do głosowania koniecznie należy umieścić znak "X" w wyznaczonej do tego kratce. Pola znajdują się obok nazwisk kandydatów. Znak można postawić wyłącznie przy jednym nazwisku. Głos traci ważność w przypadku wszelkich odstępstw, na przykład braku zaznaczenia "X", postawienia wielu znaków czy zniszczenia karty do głosowania.

W jakich godzinach głosować? Do której otwarte są lokale wyborcze?

Lokale wyborcze w całej Polsce są czynne w godzinach 7:00 - 21:00. Jeśli wyborcy zechcą oddać głos po wyznaczonej godzinie - jest to możliwe, jednak pod warunkiem, że przed wybiciem 21:00 będą znajdować się w kolejce do lokalu wyborczego. W przeciwnym razie lokale te zostaną zamknięte punktualnie o 21:00.

red / polsatnews.pl