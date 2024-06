- Oczekuję natychmiastowych działań od komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na czwartkowej konferencji prasowej. Szef MON zapewnił, że żołnierze mają pełne wsparcie ze strony rządu. Dodał, że jeżeli w przypadku zatrzymanych wojskowych doszło do "przekroczenia uprawnień", to osoby za to odpowiedzialne zostaną ukarane.