Serhij Żadan to jeden z najbardziej znanych w Polsce współczesnych ukraińskich pisarzy. W czwartek opublikował w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie w mundurze i ujawnił, gdzie służy. Po wybuchu wojny Żadan nagrał wspólnie z Kazikiem Staszewskim utwór "Ukraina".

"Wstąpiłem w szeregi 13. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy 'Chartija'. Przechodzę szkolenie. Służę narodowi ukraińskiemu" - napisał w czwartek na Facebooku Serhij Żadan.

Serhij Żadan wstąpił do wojska. "Służę narodowi"

Jak podaje portal Ukraińska Prawda, plotki o mobilizacji pisarza w szeregi Gwardii Narodowej pojawiły się jeszcze w marcu. Wówczas jednak Żadan nie potwierdził tych doniesień.

Serhij Żadan ma 49 lat i mieszka w Charkowie. Z miastem tym jest związany od swojego literackiego debiutu. Jest nie tylko znanym pisarzem, ale także poetą, piosenkarzem, wolontariuszem i aktywistą.

Serhij Żadan wstąpił do armii. Wcześniej nagrał piosenkę z Kazikiem

Po wybuchu wojny pracował tam jako wolontariusz, a codzienność ostrzeliwanego miasta relacjonował w mediach społecznościowych. Pół roku po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji nagrał z Kazikiem Staszewskim utwór "Ukraina", który opowiada o toczącej się wojnie i wzywa do obrony kraju.

Duża ilość jego twórczości została przetłumaczona na język polski. Są to m.in. tomiki jego wierszy: "Historia kultury początku stulecia", "Drohobycz", "Etiopia" i "Antena" oraz siedem powieści: "Big Mac", "Depeche Mode", "Anarchy in the UKR", "Hymn demokratycznej młodzieży", "Woroszyłowgrad", "Mezopotamia" i "Internat".

Żadan jest też laureatem wielu nagród, również polskich. Kiedy w maju w Kijowie prezentował swój najnowszy tomik "Wszystkie wiersze", na wydarzeniu pojawiło się osiem tysięcy osób.