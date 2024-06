Ukraina ma kolejny poważny problem związany z samolotami F-16. Mimo, że maszyny już wkrótce mają trafić do Kijowa, to brakuje przeszkolonych pilotów do ich obsługi. Ukraińskie władze zaapelowały w tej sprawie do swoich sojusznikow. Okazuje się jednak, że ośrodki w USA i Europie nie dysponują odpowiednią ilością miejsc.