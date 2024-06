Zatrzymanie żołnierzy na granicy. "Powinny polecieć głowy"

Gościem czwartkowego "Graffiti" był Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej.

- Z tego, co donoszą media, sytuacja ws. żołnierzy, którzy oddali strzały na granicy jest skandaliczna, ale mówię to jako polityk - podkreślił Borys Budka. - Dziś jest najważniejsze, aby żołnierze mieli poczucie, że jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo to mogą zrobić wszystko zgodnie z procedurami, aby bronić swojego zdrowia i życia - dodał.

Borys Budka o sytuacji na granicy. "Powinny polecieć głowy"

- Jestem absolutnie po stronie tych, co mówią, że tak nie wolno traktować polskich żołnierzy - oznajmił.

Przypomnijmy, że polscy żołnierze usłyszeli zarzuty prokuratorskie po tym jak oddali strzały ostrzegawcze, próbując powstrzymać forsujących granicę migrantów. Sprawę skomentował szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

Borys Budka przyznał, że ostra reakcję Władysława Kosiniaka-Kamysza i wyjaśnienie tej sytuacji są niezbędne. - Powinny polecieć głowy w Żandarmerii Wojskowej, jeśli było tak jak opisują i nie było drugiego dna - powiedział polityk KO.

Borys Budka zapewnił, że Platform Obywatelska zawsze stała po stronie bezpieczeństwa. - Jesteśmy formacją profesjonalną, która jeśli mówi, że coś zrobi to tak będzie - zadeklarował przyznając, że dziś nie ma skutecznej zapory na granicy, bo "PiS wybudował dziurawy płot".

- Skończyły się czasy oszukiwania Polaków, jak to robiono przez ostatnie osiem lat. Skończyły się czasy, kiedy rządzący wprowadzali w błąd opinię publiczną - powiedział.

- Do momentu formowania naszego rządu PiS robił wszystko, żeby jak najpóźniej tę władzę oddać. Złożyli puste projekty ustaw, chociażby jeśli chodzi o tarczę dotyczącą cen energii. W budżecie nie zapewnili środków na to, by były dopłaty do tych cen - mówił Budka.

Gość Marcina Fijołka był pytany o kwestie budżetowe na kolejne projekty rządowe. - Widzimy w jaki sposób pieniądze polskich podatników wypływały przez ostatnie osiem lat. Pół mld zł z agencji rezerw strategicznych, które były wydane bez przetargu na zakup agregatów i innego sprzętu, trafiały do ludzi i firm powiązanych z ekipą władzy - tłumaczył w programie "Graffiti".

Budka dodał, że ponad "półtora mld zł, które wypłynęły z Polski na zakup ropy, która nigdy do Orlenu nie trafiła to kolejna afera" i "jeśli zbieramy tego typu mld to później trudno się dziwić, że brakowało podstawowe potrzeby". - Pan Morawiecki urządził sobie Bizancjum w kancelarii - dodał.

Pytany o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców przyznał, że jej wysokość "nie może być absurdalna, jak wymyślił to PiS". - Dziś przedsiębiorcy alarmują, że ich podatek to ponad 30 proc. i to trzeba zmienić w tych absurdalnych przepisach - powiedział.

Jednocześnie Budka zapewnił, że minister Domański przedstawi kompleksowe rozwiązania w sektorze finansów dotyczące m.in. samorządów, ponieważ tam już w najbliższe wakacje może zabraknąć środków. - PiS zostawił Polskę w ruinie - stwierdził.

Borys Budka zapewnił, że aktualny rząd sobie poradzi, ponieważ po październikowych wyborach gospodarka nabiera rozpędu. - Przedsiębiorcy znów będą chcieli inwestować w Polsce - mówił.

- W ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu - red.) w agencji, która w spółce skarbu państwa była powołana by pomagać polskim przedsiębiorcom w ostatnim czasie przed oddaniem przez PiS władzy nastąpiło masowe zatrudnianie różnych osób za olbrzymie pieniądze z długimi okresami wypowiedzenia - tłumaczył polityk.

Polityk PO był również pytany o CPK. Przyznał, że szczegóły w tej sprawie przestawi premier. - To co projektowali nasi poprzednicy, niestety w wydaniu PiS-u oznaczało zwijanie lotnisk regionalnych - powiedział. - Ważne jest również to, że CPK nie może być budowane na krzywdzie ludzkiej - dodał.

Marcin Fijołek wspomniał o Funduszu Sprawiedliwości. - Wszystko wskazuje na to, że te działania mogły prowadzić do nielegalnego finansowania kampanii wyborczej, a ponieważ nie było takiego podmiotu jak Suwerenna Polska i PiS zawsze szedł pod swoim szyldem to w mojej ocenie istnieją przesłanki do tego, by pozbawić ich subwencji wyborczej za nielegalne finansowanie - przyznał.

