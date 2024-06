W czwartek minister obrony narodowej zorganizował konferencję prasową w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Wśród dziennikarzy pojawili się politycy opozycji z Jackiem Ozdobą na czele, który w pewnym momencie zgłosił interwencję poselską.

- Panie premierze chciałem pana zapytać, jak panu nie jest wstyd? - zaczął polityk Suwerennej Polski. - W sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna hybrydowa, nasi żołnierze są narażani na utratę życia bądź zdrowia, a pan nie wychodzi i nie broni polskiego munduru - mówił.

"Dopuszczam do głosu wszystkich, nawet jak ktoś mówi nieprawdę"

Ozdoba zarzucił Kosiniak-Kamyszowi niekonsekwencję, bo jak stwierdził - oczekiwał- że szef MON odbył rozmowę z minister sprawiedliwości "na temat zarządzenia prokuratora regionalnego w Lublinie, który powołałby zespół śledczy, którego celem będzie zebranie i karno-prawna ocena materiału dowodowego dot. zachowań funkcjonariuszy wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską".

- Ja dopuszczam do głosu wszystkich, nawet jak ktoś mówi czasem nieprawdę - odparł Kosiniak-Kamysz. - Jak się używa mocnego słowa "wstyd", to trzeba zastanowić się nad waszym postępowaniem. Czy zbudowaliście zaporę, która jest nie do przejścia, bo tak mówiliście? Zmieniliście przepisy w zakresie użycia broni? Nie, my to teraz musimy zrobić. Czy zorganizowaliście pomoc prawną dla żołnierzy, kiedy są prowadzone wobec nich dochodzenia? - pytał szef MON.

- Wy ścigacie żołnierzy - rzucił Ozdoba.

- Dlaczego nie przeprowadziliście tych zmian? Dlaczego nie macie honoru uderzyć się w pierś? Ja zapraszam do współpracy w tej kwestii, bo bezpieczeństwo państwa nie powinno mieć barw partyjnych - argumentował szef MON. Dodał, że głosował za umocnieniami, kiedy u władzy była Zjednoczona Prawica. - I nie krytykowałem - mówił.

Ozdoba: Pozwalał pan pluć na polski mundur

- Pan nie odpowiada w ogóle na pytania. Pamięta pan wyzywanie funkcjonariuszy, gdzie pan wtedy był? - przerwał poseł.

- Ja pana spokojnie wysłuchałem, choć mówił pan wiele rzeczy obraźliwych i nieprawdziwych - zwrócił uwagę Kosiniak-Kamysz.

- Może ma pan plecak spakowany, ale słowo "przepraszam" powinno paść z ust ministra obrony narodowej, który pozwalał na to, żebyście pluli na polski mundur - mówił Ozdoba.

Szef MON odparł, że nigdy nie robił nagonki na żołnierzy. - A czym jest "Zielona granica", kim jest Starczewski, pani Jachira i pozostałe osoby - wymieniał polityk opozycji.

- Dzisiaj się pan może pięknie ubierać mówić, że chce uszczelnienia granicy, ale kiedy pana głos był potrzeby siedział pan cicho, bo tak kazał Tusk - mówił Ozdoba.

- My tę granicę uszczelniamy, naprawiamy wasze błędy i nie będziemy zważać na chaos, zamęt i fałszywą propagandę, którą siejecie. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.