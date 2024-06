Izabela Leszczyna odniosła się w czwartek do wniesionej do Ministerstwa Zdrowia petycji o zakazie palenia papierosów na balkonach. - Nie sądzę, żeby to było możliwe do wprowadzenia - powiedziała.

Podczas konferencji szefowa resortu wskazała na dwa aspekty, które w jej ocenie stoją w tej sytuacji w kontrze. - Mamy tu dwie wartości - zdrowie własne i innych oraz wolność - wyjaśniła.

- Nie dyskutowaliśmy jeszcze o tej petycji z moimi współpracownikami z Departamentu Zdrowia Publicznego. Natomiast wydaje mi się to zbyt daleko idące. Wydaje mi się to bardzo trudne - powiedziała szefowa MZ.

Petycja o zakazie palenia na balkonach. MZ reaguje

Wniosek o wprowadzenie zakazu palenia papierosów na balkonach i w oknach budynków wielorodzinnych wpłynął do Ministerstwa Zdrowia 5 maja 2024 roku. Jego autor wskazał, że działa zarówno w imieniu swoim, jak i wszystkich osób niepalących. Wskazano, że dotychczas przepisy interpretowane były na korzyść palaczy.

ZOBACZ: Chcą zakazać Polakom palenia na balkonach. Pismo trafiło do resortu zdrowia

"Osoby niepalące są narażone na wdychanie dymu tytoniowego od osób palących na balkonach. Osoby niepalące nie mogą korzystać z balkonów, bo są narażone na działanie dymu tytoniowego" - napisano w petycji. Podkreślono także, że dla wielu starszych osób wyjście na balkon to jedyny sposób na kontakt z otoczeniem.

Problem z uzależnieniem. Resort zdrowia proponuje rozwiązania

Leszczyna przypomniała podczas konferencji o projekcie dotyczącym e-papierosów.

- Ścierają się tu dwie opinie, dwa projekty, także w naszych rozmowach z różnymi naszymi ekspertami. (...) To co jest bliższe, bo wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić to naprawdę szybko, to zakaz papierosów elektronicznych, które nie zawierają nikotyny, żeby one nie mogły być dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia - podkreśliła Leszczyna.

Dodała, że chciałaby ten projekt "przeforsować naprawdę szybko".

Protesty przed Sejmem. Reakcja resortu zdrowia

W czwartek przed Sejmem ma odbyć się protest pielęgniarek i położnych. Szefowa MZ zapowiedziała, że nie planuje się na niego wybrać. Wskazała, że go nie rozumie.

- Rozmawiamy ze środowiskiem, jest przypływ chętnych do zawodu, pensje rosną – wyjaśniła.

Leszczyna opowiedziała również o planach związanych z polską opieką psychiatryczną. Zapowiedziała, że na ten cel zostanie przeznaczonych 4,2 miliarda złotych.

- To, co chcemy zrobić w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, to zainwestować niespotykane dotąd środki (...) w rozwój infrastruktury, opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych - powiedziała.