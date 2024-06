Chcą zakazać Polakom palenia na balkonach. Pismo trafiło do resortu zdrowia

Niedawno do ministerstwa zdrowia wpłynęła nowa petycja o wprowadzenie całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na balkonach i w oknach budynków wielorodzinnych. Jej autor zaznaczył, że działa zarówno w imieniu swoim, jak i wszystkich osób niepalących. Do tej pory resort interpretował przepisy korzystnie dla palaczy.

Zakaz palenia na balkonie? Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja

"Osoby niepalące są narażone na wdychanie dymu tytoniowego od osób palących na balkonach. Osoby niepalące nie mogą korzystać z balkonów (dla wielu starszych osób niewychodzących z domu to jedyny kontakt z otoczeniem), bo są narażone na działanie dymu tytoniowego" - argumentował w petycji.

Według Piotra Szeredy z wrocławskiej straży miejskiej, zdarza się, że mieszkańcy szukają w tej sprawie pomocy u służb. - To jest średnio około jednego zgłoszenia w tygodniu - powiedział w Polsat News.

Przepisy dosyć dokładnie regulują zakazy w miejscach publicznych, ale w interpretacji Ministerstwa Zdrowia z ubiegłego roku - gdy rozpatrywano podobny wniosek - balkony, tarasy oraz klatki schodowe takimi nie są. Jak tłumaczono, to nadmierna ingerencja w prywatne życie.

Balkony i okna - własność prywatna

"Wiem, że balkon jest prywatną własnością właściciela mieszkania, ale dym z balkonu rozchodzi się na boki i do góry narażając innych na przymusowe wdychanie dymu i jego skutki. Wiem, że w ostatnim czasie taki zakaz wprowadziła Litwa, teraz czas na nas!" - stwierdził autor petycji, dodając, że "spółdzielnie i wspólnoty nie chcą wprowadzić do regulaminu takich zakazów bo argumentują to brakiem wsparcia prawnego ze strony państwa".

Od 2021 roku na Litwie obowiązuje zakaz palenia papierosów na prywatnych balkonach bloków mieszkalnych oraz na tarasach czy loggiach, jeśli sprzeciwi się temu przynajmniej jeden z sąsiadów.

- Dopóki osoba paląca nie wyrzuca, nie zaśmieca części wspólnych np. niedopałkami, to spółdzielnia nie jest w stanie wyegzekwować zmiany zachowania - wyjaśnił Tomasz Fabiańczyk ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Grodzka" w Krakowie w rozmowie z "Wydarzeniami" Polsatu.

Lekarze alarmują. Ryzyko raka płuc

Tymczasem lekarze biją na alarm, wymieniając długi katalog chorób związanych z paleniem. - Nie mówiąc tutaj o raku płuca, który jest 17 razy częstszy u palaczy lub u osób biernie przebywających w atmosferze dymu - podkreślił dr Krzysztof Dudek z Oddziału Torakochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Konsekwencje tego palenia to jest - dosłownie sprzed dwóch tygodni - zapalona loggia, zniszczone mieszkanie, zniszczona elewacja - przyznała "Wydarzeniom" Lucyna Siwek ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" we Wrocławiu.

Kierowane przez Izabelę Leszczynę (KO) Ministerstwo Zdrowia wzięło na warsztat problem palenia papierosów przez Polaków. Od połowy maja trwają konsultacje społeczne nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, który został uzupełniony o dodatkowy punkt - zakaz sprzedaży aromatyzowanych papierosów do podgrzewaczy.



To jednak nie wszystko. Resort pracuje też nad zakazem dotyczącym jednorazowych e-papierosów. Zgodnie z badaniem ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna przygotowanego na zlecenie Grupy PTWP, takie rozwiązanie popiera 38 proc. ankietowanych, a prawie jedna trzecia chce zaostrzenia przepisów dotyczących krajowej sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Gdzie obowiązuje zakaz palenia?

Zgodnie z przepisami zakaz palenia obowiązuje na terenie:

przedsiębiorstw podmiotów leczniczych ;

; pomieszczeń innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne ;

; jednostek organizacyjnych systemu oświaty ;

; jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ;

; uczelni ;

; zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;

i wypoczynku do użytku publicznego; lokali gastronomiczno-rozrywkowych ;

; środków pasażerskiego transportu publicznego oraz obiektów służących obsłudze podróżnych;

oraz obiektów służących obsłudze podróżnych; przystanków komunikacji publicznej ;

; obiektów sportowych ;

; ogólnodostępnych miejsc przeznaczonych do zabaw dzieci ;

; innych pomieszczeń dostępnych do użytku publicznego.