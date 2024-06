Według Adama Glapińskiego w drugiej połowie roku inflacja ma wzrosnąć. - Wiemy, że są przyjęte ustawy dotyczące częściowej rezygnacji z tarcz antyinflacyjnych dotyczących energii, ciepła i gazu. Częściowa likwidacja tarcz spowoduje wzrost cen - stwierdził prezes NBP.

Adam Glapiński o inflacji. Wskazał, kiedy ceny zaczną rosnąć

- Jeśli decyzje ustawowe dokończą swój bieg legislacyjny, to możemy się spodziewać, że inflacja na koniec roku będzie się stopniowo wymykać z celu inflacyjnego i wyniesie na koniec roku ponad 5 procent - opisał. Jak doprecyzował, inflacja "wymknie się w kierunku 5,2 procent".

Glapiński zaznaczył również, że "prawdopodobieństwo obniżenia stóp procentowych przy tym scenariuszu do końca roku jest zerowe". Jednocześnie przyznał, że na razie nie wiadomo, czy proces legislacyjny dotyczący częściowego odmrożenia cen energii "dobiegnie końca czy nie". - To się okaże w tym tygodniu lub następnym i nie wiemy co dalej - zapowiedział szef banku centralnego.

Zdaniem prezesa NBP "mamy do czynienia z dość luźną polityką fiskalną od początku tego roku, i mamy do czynienia z bardzo szybkim, szczególnie w I kwartale, wzrostem płac". Jak podsumował, jeśli projekcje banku centralnego pokażą, że wysoka inflacja w 2025 r. utrzyma się lub wzrośnie, Rada Polityki Pieniężnej nie zawaha się przed podwyżką stóp.

RPP zdecydowała. Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

W środę zakończyło się posiedzenie RPP, która zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Wyglądają one następująco:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

"Zgodnie z oczekiwaniami RPP utrzymuje główną stopę na poziomie 5,75 proc. i tak najprawdopodobniej zostanie do końca tego roku. Obecnie dużym zmartwieniem pod względem inflacji jest wciąż dwucyfrowy wzrost płac. EURPLN odbija od 4,30 po decyzji" - skomentowali analitycy XTB.

"Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie - taka decyzja była powszechnie oczekiwana przez analityków. Główna stopa NBP dalej wynosi 5,75%. To więcej niż w Czechach, choć mniej niż na Węgrzech i w Rumunii" - dodał Polski Instytut Ekonomiczny.

nn/kg / Polsatnews.pl