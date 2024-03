Artykuł jest aktualizowany

- Stwierdzamy, że to nie jest sprawa personalna tej jednej osoby. To rozbijanie podstaw państwa polskiego i jego gospodarki - podkreślił Szałamacha podczas konferencji prasowej.

- Podstawowy zarzut postawiony prezesowi to zakup na rynku wtórnym obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, co jak twierdzą oskarżyciele, stanowi złamanie konstytucji. NBP (…) dokonywał skupu obligacji w okresie covidu. Operacje były przeprowadzane z zachowaniem najwyższych standardów, na otwartych aukcjach, dostępnych dla wszystkich banków mających dostęp do systemów transakcyjnych NBP - mówił dalej Szałamacha.

Były minister finansów podkreślał pozycję ustrojową Narodowego Banku Polskiego. - Jesteśmy oskarżeni za to, co możemy i powinniśmy robić - zaznaczył. - Ten atak się nie powiedzie. Niezależności NBP nie da się złamać ani zniszczyć - zaznaczył.

Osiem zarzutów sejmowej większości

Politycy KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy złożyli do marszałka Sejmu wniosek, w którym sformułowali osiem zarzutów pod adresem Adama Glapińskiego i które mają stanowić podstawę do postawienia szefa NBP przed Trybunałem Stanu.

Dwa pierwsze zarzuty dotyczą inicjowania i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji o skupie papierów wartościowych Skarbu Państwa, przez co szef NBP miał zapewniać pośrednie finansowanie przez bank centralny deficytu budżetowego w łącznej kwocie co najmniej 144 miliardów złotych.

Ponadto sejmowa większość zarzuca Glapińskiemu, że w grudniu 2020 i w marcu 2022 roku podejmował interwencje walutowe bez należytego upoważnienia ze strony zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Z kolei w latach 2021 i 2023 Glapiński - zdaniem sejmowej większości - miał inicjować, akceptować i realizować "działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej", wskazanymi w konstytucji. Szef banku centralnego miał też utrudniać członkom Rady Polityki Pieniężnej i zarządu NBP wykonywanie obowiązków ustawowych i konstytucyjnych, przez odmowę dostępu do dokumentów banku.

Następna sprawa to "uchybienie" w sierpniu 2023 roku, poprzez wprowadzenie ministra finansów w błąd przy opracowaniu projektu budżetu na 2024. Kolejny zarzut dotyczy sposobu naliczania nagród, które wypłacał sobie szef NBP. Zdaniem większości Glapiński robił to w niezależenie od podstaw w ustawie o NBP i wyników banku.

Ostatni z zarzutów dotyczy uchybienia nakazowi apolityczności prezesa NBP oraz zakazowi prowadzenia działalności publicznej - wskazywał podczas konferencji prasowej Zbigniew Konwiński z KO.