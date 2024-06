Premier Słowacji Robert Fico zabrał głos po raz pierwszy od próby zamachu na swoje życie. Na Facebooku udostępnił wideo zatytułowane "Wybaczam i ostrzegam". - Nie mam powodu sądzić, że był to atak szaleńca - mówi polityk na nagraniu. Szef słowackiego rządu winą za wydarzenia z 15 maja obarcza opozycję.

Premier Słowacji Robert Fico opublikował na Facebooku 14-minutowe nagranie, w którym odniósł się do zamachu na swoje życie. Wideo zostało zatytułowane "Wybaczam i ostrzegam".

Polityk został postrzelony 15 maja w miejscowości Handlova po wyjazdowym posiedzeniu rządu.

Premier Robert Fico zabrał głos. Uderza w opozycję

- To czas bym zrobił pierwszy krok. Jest to wybaczenie - mówi na nagraniu premier.

Dodaje, że "nie czuje nienawiści do strzelca" i zapowiada, że nie będzie ubiegał się o odszkodowanie ani wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec napastnika.

- Nie mam powodu sądzić, że był to atak samotnego szaleńca - mówi Fico, twierdząc, że podejrzany 71-letni Juraj C. jest "działaczem opozycji".

Opisując napastnika, premier nazywa go "posłańcem zła i nienawiści politycznej", za którą - w jego ocenie - odpowiada opozycja. Na nagraniu Fico atakuje także media i organizacje pozarządowe, zarzucając im trywializację próby zamachu.

Polityk twierdzi, że wcześniej publicznie ostrzegał przed zamachem na członków słowackiego rządu m.in. UE i NATO.

Premier Słowacji wróci do swoich obowiązków? "To będzie cud"

Robert Fico mówi na nagraniu, że "atak spowodował u niego poważny uszczerbek na zdrowiu, wielokrotne operacje, wiele bólu i cierpienia". Nie sprecyzował jednak, co dokładnie mu dolega.

- To będzie cud, jeśli za kilka tygodni wrócę do pracy - dodaje na nagraniu. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stopniowo będę mógł wrócić do pracy na przełomie czerwca i lipca - mówi.

Polityk twierdzi, że "zawsze chronił swoją prywatność" i jak wyjaśnia to z tego powodu udostępnia ograniczone informacje na temat swojego stanu zdrowia.

Więcej informacji wkrótce.