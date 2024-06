Poprowadzili nas do 5-procentowej podwyżki, drogiego prądu, gazu i paliwa - dowiadujemy się z nowego spotu PiS na temat efektów pracy koalicji rządzącej. Głównymi "bohaterami" materiału są premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Kompilacja zwieńczona jest stwierdzeniem, że to PiS proponuje "bezpieczną Polskę i normalną Europę".

Walka o miejsca w Parlamencie Europejskim weszła w decydującą fazę, a każdy z kandydatów i każda z partii na ostatniej prostej szuka sposobów, żeby przekonać do siebie kolejnych wyborców.

W środę rano w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości pojawił się spot wyborczy. W nagraniu, które trwa nieco ponad minutę są nie tylko liderzy partii Jarosława Kaczyńskiego, ale także ich oponenci, dla których twórcy materiału zarezerwowali pierwszą część.

Hołownia i Tusk na pierwszym planie

Początek należy do liderów formacji sojuszniczej ludowców z ugrupowaniem byłego dziennikarza telewizyjnego. - Dokąd prowadzi Trzecia Droga? - słyszymy z ust Szymona Hołowni. Narrator odpowiada: do tego pana - w tym momencie na ekranach pojawia się twarz premiera Donalda Tuska.

Dalej dowiadujemy się, że "razem (jako rząd korelacyjny - red.) poprowadzili nas do 5-procentowej podwyżki, drogiego prądu, gazu i paliwa". Po chwili znów pojawia się Tusk, który podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi mówił, że "w sklepach będzie taniej, a w polskich domach będzie lepiej".

Później na ekrany powraca Hołownia z wypowiedzią, że "to nie jest czas na budowanie wielkich lotnisk", żeby po chwili, w innej wypowiedzi stwierdzić: "my być może potrzebujemy tego wielkiego hubu". Ten wątek odnosi się do budowy CPK.

W kompilacji po raz kolejny pojawia się aktualny premier. - Ja nigdy nie mówiłem, że ten mur nie powstanie - słyszymy z ust Tuska w odniesieniu do bariery wniesionej na granicy z Białorusią. Twórcy sportu dokleili też fragment wypowiedzi z początku kryzysu na granicy, kiedy szef PO jako lider opozycji mówił, że "mur nie powstanie w następnym roku, ani w ciągu trzech lat".

"Są też oni, może nie są rycerzem na białym koniu, ale..."

I tutaj kończy się rola przeciwników politycznych PiS. Narrator przypomina - "są też oni, może nie są rycerzem na białym koniu, ale..." - Musimy bronić polskich interesów - mówi prezes PiS. - Polska jest piękna i warta tego, żeby była dobrze rządzona - dodaje była premier Beata Szydło.

Później słyszymy, że "mają niezłe pomysł i dowożą tematy", a na ekranach pojawiają się ilustracje elektrowni atomowej, CPK i nagrania z bariery, która powstała na wschodniej granicy. "Ale to ty decydujesz, ty wybierasz. Daj sobie szansę na lepsze życie, w bezpiecznej Polsce, w normalnej Europie. Zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość" - słyszymy na koniec.