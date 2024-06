Na godzinę 10 sejmowa komisja śledcza ds. afery wizowej zaplanowała przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Świadek jednak nie pojawił się na sali.

- Nikt nie będzie stał ponad prawem. Czasy świętych krów się kończą - skomentował w wypowiedzi dla mediów przewodniczący Michał Szczerba.

Dzień wcześniej lider Zjednoczonej Prawicy pojechał do Brukseli, by m.in. rozmawiać z rolnikami. Dziennikarze pytali go wówczas, czy jego wyjazd to fortel, który ma na celu uniknięcie składania zeznań.

Wówczas deklarował, że stawi się przed komisją śledczą pod warunkiem, że "nikt go nie nie będzie straszył policją". - Jeśli chodzi o tę komisję, to ja bardzo chętnie będę na niej zeznawał, no bo wszystkie komisje są kompromitacją Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników - powiedział.

- Ale już ta komisja, na której wychodzi na jaw, że cała wielka kampania o wielkiej aferze, gigantycznej, na setki tysięcy wiz aferze, jest jednym wielkim kłamstwem i to międzynarodowym - dodał. Zdaniem polityka upublicznienie afery to "międzynardowy spisek" mający odsunięcie jego ugrupowanie od władzy.

Jarosław Kaczyński wezwany przed komisję. "Nie będzie zmiany terminu"

Wcześniej prezes PiS wniósł do komisji o zmianę terminu przesłuchania na czas po wyborach do PE, ale wniosek został odrzucony. Przewodniczący komisji Michał Szczerba zapowiadał, że nieprzybycie na wezwanie zakończy się konsekwencjami.

"Obajtkoza, czyli uporczywe niestawiennictwo jest zaraźliwe. Nie będzie zmiany terminu! Komisja będzie czekała na posła Kaczyńskiego w środę o 10.00. Nieusprawiedliwiona absencja będzie ukarana. Nie do obrony jest tłumaczenie się interesem partii PiS" - napisał na platformie X.

W odpowiedzi na wniosek Kaczyńskiego szef komisji załączył odpowiedź, w której podkreślił, że ewentualne niestawiennictwo w wyznaczonym terminie będzie uznane przez komisję za nieusprawiedliwione, co oznacza wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie prezesa PiS karą porządkową.

Szczerba dodał, że - jeśli świadek nie stawi się - komisja rozważy też wniosek do sądu o zatrzymanie i doprowadzenie go na kolejny termin przesłuchania - 7 czerwca o godz. 9.