Na godzinę 10 sejmowa komisja śledcza ds. afery wizowej zaplanowała przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Świadek jednak nie pojawił się na sali. Wcześniej już przekazał, że z powodu wizyty w Brukseli nie będzie mógł przyjść.

Jarosław Kaczyński nie pojawił się na komisji ds. afery wizowej

- Nikt nie będzie stał ponad prawem. Czasy świętych krów się kończą - skomentował w wypowiedzi dla mediów przewodniczący Michał Szczerba.

Michał Szczerba dzień wcześniej powiedział, że Jarosław Kaczyński poniesie konsekwencje jeśli się nie stawi. W programie Polsat News Polityka "Studio parlament" powiedział, że Jarosław Kaczyński może spodziewać się kary porządkowej, która wynosi maksymalnie 3 tys. złotych.

ZOBACZ: Andrzej Duda wygłosi orędzie. Wiadomo, o czym będzie mówił

Jarosław Kaczyński może stawić się jeszcze na dodatkowym posiedzeniu komisji 7 czerwca. Jeśli tego nie zrobi, Michał Szczerba planuje wnioskować o zatrzymanie i doprowadzenie byłego premiera na przesłuchanie. Najpierw jednak konieczne jest uchylenie jego immunitetu.

- My w lutym komunikowaliśmy, że Jarosław Kaczyński będzie świadkiem i od początku było wiadome, że będzie ostatnim świadkiem. Więc tu nie ma żadnego zaskoczenia - mówił Michał Szczerba na antenie Polsat News.

Daniel Obajtek zostanie zatrzymany?

Daniel Obajtek także nie pojawia się na przesłuchaniach. W rozmowie z Polsat News powiedział, że przed komisją stawi się dopiero po wyborach do PE. Michał Szczerba nie zamierza jednak czekać i zapowiada poważne konsekwencje.

ZOBACZ: Niebezpieczny incydent na granicy z Białorusią. Atak na policyjne patrole

Szef komisji chce, aby były szef Orlenu został zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie. To się może jednak stać tylko, jeśli Daniel Obajetk przebywa na terenie Polski. Do tej pory nie udało się go namierzyć pod żadnym z jego adresów.

- Zobaczycie państwo taką sytuację, jakiej jeszcze nie było. Żadna komisja śledcza nie korzystała z tego uprawnienia i ja zamierzam z niego skorzystać. Jeżeli Daniel Obajtek myśli, że uniknie komisji to informuję go, że jeśli znajduje się na terytorium RP, to zostanie zatrzymany - powiedział Michał Szczerba.