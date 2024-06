Papież Franciszek przypomniał w tę środę o rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Miała ona miejsce 45 lat temu i dla wielu Polaków była wydarzeniem, które wzbudziło w nich nadzieję na lepszą przyszłość kraju. Podczas wizyty w ojczyźnie papież Polak poprowadził ważną modlitwę. "Niech zstąpi duch twój! I odnowi oblicze ziemi!… Tej ziemi!" - wołał.

"Niech zstąpi duch twój! I odnowi oblicze ziemi!… Tej ziemi!" - modlił się wtedy wraz z tysiącem wiernych przed ołtarzem na Placu Zwycięstwa w Warszawie .

Papież Franciszek wspomina Jana Pawła II

W czasie audiencji na placu Świętego Piotra papież Franciszek przemówił do Polaków.

- W tych dniach obchodzicie rocznicę pierwszej podróży apostolskiej świętego Jana Pawła II do ojczyzny oraz jego modlitwy do ducha świętego, aby zstąpił i odnowił oblicze ziemi, waszej ziemi – i zostało ono odnowione - powiedział.

- Odzyskaliście wolność. Nie zapominajcie, że wolność, która pochodzi od ducha nie jest "zachętą do hołdowania ciału", jak mówi święty Paweł, lecz zobowiązaniem do wzrastania w prawdzie objawionej przez Chrystusa i do jej obrony wobec świata" - dodał papież Franciszek.

Modlitwy z placu Świętego Piotra

Środowa audiencja stała się również okazją do modlitwy o pokój.

- Prośmy Pana o wstawiennictwo jego matki w intencji pokoju: pokoju w umęczonej Ukrainie, w Palestynie, Izraelu, Birmie. Módlmy się o to, by Pan obdarzył nas pokojem, by świat nie cierpiał tak z powodu wojen - modlił się papież.

pk/sgo / PAP/ polsatnews.pl