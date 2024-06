Papież Franciszek napisał orędzie na przypadający w tym roku na 24 września Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Głowa Kościoła wielokrotnie nawiązywała do Pisma Świętego, doszukując się analogii pomiędzy biblijnym eksodusem a współczesną falą migracji.

Papież Franciszek: Migranci częstokroć zmuszeni są do ucieczki przed uciskiem

"Podobnie jak naród izraelski w czasach Mojżesza, migranci częstokroć zmuszeni są do ucieczki przed uciskiem, nadużyciami, niepewnością, dyskryminacją i brakiem możliwości rozwoju. Podobnie jak Żydzi na pustyni, migranci napotykają na swojej drodze wiele przeszkód: doświadczają pragnienia i głodu; są wyczerpani trudem i chorobami; dopada ich rozpacz" - napisał Franciszek.

W orędziu zatytułowanym "Bóg idzie ze swoim ludem" papież nakłaniał wiernych do zauważenia w imigrantach "żywego obrazu ludu Bożego, w jego drodze do wiecznej ojczyzny".

Papież Franciszek apeluje o otwarcie serc na imigrantów

Franciszek apelował do katolików, by odkryli w sobie powołanie do kierowania pomocy osobom, poszukującym na świecie lepszego miejsca do życia. "Spotkanie z imigrantem, tak jak z każdym bratem i siostrą w potrzebie, jest także spotkaniem z Chrystusem" - przekonywał.

"Każde spotkanie na drodze jest okazją do spotkania z Panem; jest to okazja naznaczona zbawieniem, ponieważ Jezus jest obecny w siostrze lub bracie potrzebującym naszej pomocy. Ubodzy mogą nas zbawić, bo dzięki nim możemy spotkać oblicze Pana" - napisał w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy papież.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że obecnie na świecie jest ok. 200 mln imigrantów, co stanowi 3 proc. światowej populacji. Jeśli tendencja, którą obserwujemy w ostatnich latach się nie zmieni, w 2050 r. ta liczba może się podwoić.