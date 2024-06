Jarosław Kaczyński wybrał się do Brukseli, by uczestniczyć w proteście rolników. Mimo zapewnień, prezes PiS o godzinie 12 nie wyszedł do uczestników, a sama demonstracja okazała się dużo mniejsza niż planowano. "Miało być 20 tys. a jest 2-3 tys." - przekazał korespondent Polsat News Andrzej Wyrwiński.