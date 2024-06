"Wybory do Europarlamentu zbliżają się wielkimi krokami, dlatego organizujemy kolejny strajk rolników, aby pokazać, że nasze problemy nie zostały rozwiązane, tylko zamiecione pod dywan" - czytamy we wpisie organizacji Rola Wielkopolski, zrzeszającej rolników z regionu.

Rolnicy zgromadzą się w trzech punktach, następnie spotkają się przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.

Poznań: Rolnicy znów protestują. Wyjadą na ulice

"Osoby, które mają daleko do punktów zbiórki zachęcamy udać się bezpośrednio do Poznania. Kto nie może ciągnikiem, wybiera się samochodem. Widzimy się o godzinie 10:00 pod Urzędem Wojewódzkim. Pokażmy, że pomimo intensywnych prac nadal walczymy i się nie poddajemy" - czytamy we wpisie na Facebooku. Zgromadzenie ma potrwać do godz. 14:00.

Rolnicy przekonują, że protest dotyczyć będzie unijnego Zielonego Ładu.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński jest w Brukseli. Ma rozmawiać z rolnikami

Na zapowiedzi rolników zareagowały władze Poznania, które przestrzegają przed utrudnieniami głównie w centrum i na drogach dojazdowych.

"Główne zgromadzenie ma się odbyć przed budynkiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości. W tym rejonie pomiędzy godziną 10:00 a 14:00 należy spodziewać się największych utrudnień" - informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania.

Utrudnienia w Poznaniu. Władze ostrzegają mieszkańców

Dodatkowo o godz. 9:00 rozpoczął się drugi protest na ul. Roosevelta. Utrudnień należy spodziewać się na odcinku pomiędzy mostem Teatralnym a rondem Kaponiera oraz na trasach wlotowych do Poznania - w szczególności na ulicach od zachodu i południa. Zgromadzenie ma potrwać do godz. 13:00.



"Przejazd ciągników rolniczych będzie pod stałą kontrolą policji" - zapewniają władze Poznania.



W związku protestem mogą także wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Tymczasem w poniedziałek rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi zablokowali drogę krajową 777 w Duńkowiczkach koło Przemyśla. To protest przeciw budowie nowej drogi od Duńkowiczek do Medyki. Jak zapowiadają demonstranci, akcja ma potrwać do końca czerwca.