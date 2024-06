Dzielnica Shibuya w Tokio postanowiła wprowadzić ograniczenia w spożywaniu alkoholu. Zakaz picia w miejscach publicznych będzie obowiązywać w konkretnych godzinach, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Co ciekawe, to nie pierwsze ograniczenia w tej dzielnicy. Wcześniej zakazano tu imprez związanych z Halloween.