Joe Biden wprost: Jeśli upadnie Ukraina, upadnie też Polska

- Władimir Putin chce wrócić do czasów, gdy było NATO i była ta druga struktura, do której należała Polska i pozostali - mówił Joe Biden. W rozmowie z tygodnikiem "Time" prezydent USA nie wahał się stwierdzić, że upadek Ukrainy pociągnie za sobą kolejne kraje graniczące z Rosją.

- NATO jest znacznie silniejsze niż było, gdy obejmowałem urząd. Zebrałem je do kupy. Nie tylko przywróciłem mu status najsilniejszego sojuszu w historii świata, ale mogłem go rozszerzyć - stwierdził Joe Biden podczas wywiadu udzielonemu redakcji "Time'a". Jak przekonywał, taki stan może jednak nie potrwać długo.

Joe Biden: Celem Putina jest wskrzeszenie Związku Radzieckiego

Amerykański prezydent nie ukrywał jednak, że sytuacja może się zmienić, jeśli Rosja osiągnie zamierzony sukces w Ukrainie. Jak przekonywał, zamiarem Władimira Putina jest wskrzeszenie Związku Radzieckiego i rozkładu geopolitycznego, który obowiązywał w czasach jego funkcjonowania. - On chce wrócić do czasów, gdy było NATO i była ta druga struktura, do której należała Polska i pozostali - stwierdził przywódca.

ZOBACZ: Dyskusja o Polsce w rosyjskiej telewizji. "10 minut i przestanie istnieć"

Joe Biden podkreślał, jak ważne jest obecnie wspieranie Kijowa w jego wysiłkach dotyczących wyparcia agresora ze swojej ziemi. Zaznaczył, że tylko gwarancja niezagrożonej rosyjską agresją Ukrainy oznaczać będzie dla niego pokój.

Joe Biden: Jeśli upadnie Ukraina, upadnie i Polska

W udzielonym wywiadzie Joe Biden nie wahał się uderzyć w mocniejszy ton, podkreślając, że po osiągnięciu swoich celów w Ukrainie, Putin nie zatrzyma się i ruszy na Zachód.

- Jeśli kiedykolwiek pozwolimy Ukrainie upaść, to zapamiętajcie moje słowa: upadnie i Polska i wszystkie te narody wzdłuż faktycznej granicy Rosji, przez Bałkany i Białoruś - zapewnił amerykański prezydent.

ZOBACZ: Media: NATO przygotowuje drogę przerzutu amerykańskich wojsk do Europy

Joe Biden nie ma wątpliwości, że zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA może ułatwić Putinowi proces przeprowadzenia zmian na mapie Europy. Podkreślił też, że w takiej sytuacji Ameryka straci rolę przywódcy, a wraz z nią zdecydowanie osłabnie też pozycja NATO.