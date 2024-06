Dyskusja o Polsce w rosyjskiej telewizji. "10 minut i przestanie istnieć"

- Mam pytanie do wszystkich deputowanych do Dumy Państwowej (rosyjskiego parlamentu - red.). Powiedzcie mi, czy nie zauważacie, jaki jest aktualny kurs walut w kraju? Powiedzie, czy złożyliście przynajmniej jeden wniosek do Banku Centralnego, by ci ludzie przyszli i publicznie wyjaśnili, co się dzieje? - grzmiał.

W pewnym momencie zaczął wręcz krzyczeć na deputowanych, twierdząc, że świat będzie teraz kpił z Rosji. - Nie wyjaśniają nawet, dlaczego kurs wymiany jest tak wysoki. Cały świat się z nas teraz śmieje, że rubel jest najsłabszą walutą - wrzeszczał.