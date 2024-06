Mieszkańcy obwodu białogrodzkiego skarżą się na pomysł utworzenia w regionie "strefy sanitarnej" - wynika z rozmowy mieszkańców obwodu biełgorodzkiego, przechwyconej przez ukraiński wywiad. Rosjanie narzekają, bo - jak słyszymy - nie mówi się im całej prawdy.

Obwód biełgorodzki graniczy z Ukrainą. W ostatnim czasie coraz częściej docierają doniesienia o kolejnych atakach sił ukraińskich w regionie.

Rosja. Mieszkańcy rozczarowani. "Nikt nie mówi prawdy"

Na nagraniu udostępnionym przez Wywiad Obronny Ukrainy jedna z mieszkanek miasta Szebiekino podkreśla, że w regionie "wszystko się tylko pogarsza", a utworzenie "strefy sanitarnej" nie pomaga.

- Oczywiście, nie spałam ostatniej nocy. Bombardowali tak mocno. Znów spłonęło wiele samochodów. Pociski dostały się nawet do domów. Jest coraz gorzej. Tworzymy strefę sanitarną, ale jest coraz gorzej - narzekała kobieta.

Według Rosjanki region był wcześniej atakowany maksymalnie kilkunastoma rakietami. - Teraz to i 26, 32 - stwierdziła rozczarowana.

ZOBACZ: Rosja. Żony i matki żołnierzy wyszły przed ministerstwo

- Gdyby tylko powiedzieli prawdę, byłoby lepiej. Nikt nie zna prawdy. Gdyby ludzie mówili prawdę, musieliby znosić o wiele więcej, ale ludzie by to znosili. Nie ma paniki, nie ma nic, ale ludzie jakoś sobie radzą, znoszą to wszystko. Nikt nie powie prawdy - skarżyła się mieszkanka obwodu biełgorodzkiego.

Rosja wycofuje swoje wojska. Ewakuacja żołnierzy z Biełgorodu

W trakcie rozmowy Rosjanka nie wyjaśniła, na czym miałoby polegać utworzenie "strefy sanitarnej", lecz pojawiły się doniesienia o wycofaniu z regionu rosyjskich wojsk. Według lokalnych mieszkańców z Biełgorodu ewakuowani są żołnierze zmobilizowani, poborowi i kontraktowi.

W mieście w ostatnim czasie nasiliły się ataki. Głośno było m.in. o pożarze magazynu z paliwem, który - zdaniem władz - miał być skutkiem ukraińskiego nalotu.

Gubernator Wiaczesław Gładkow twierdził wówczas, że miejsce to "zostało zaatakowane przez Siły Zbrojne Ukrainy dronem kamikadze".