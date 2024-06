Nad Bielskiem-Białą od kilku godzin występują ulewne deszcze. W Aleksandrowicach spadło ok. 50 mm wody na mkw - donosi IMGW. Rzeki wylały z koryt, zalewane są ulice i samochody. W Starym Bielsku, gdzie poziom wody sięgnął 1 metra, zalewane są także posesje i domy.

Tylko w ostatnich godzinach z powodu ulewy w Bielsku-Białej (woj. śląskie) strażacy interweniowali kilkaset razy. - Mamy teraz około 650 zdarzeń w mieście i w powiecie - powiedział na antenie Polsat News brygadier Roman Marekwica, komendant PSP w Bielsku-Białej.

Dramatyczna sytuacja w Bielsku-Białej. Woda zalewa domy i ulice

Jak relacjonował strażak, głównie są to podtopienia posesji oraz zalane piwnice. - Te najpoważniejsze, to zalane główne arterie w takich obniżeniach dróg. Jest problem z przejazdem. My już jesteśmy w stanie podwyższonej gotowości od północy, od wydania ostrzeżenia trzeciego stopnia z IMGW - relacjonował.

"Miejscami występują opady deszczu o natężeniu silnym i ulewnym, punktowo nawalnym, którym towarzyszą także burze. W Bielsku-Białej w ciągu godziny spadło 30,1 mm, a w Ustroniu 24,8 mm. Strefa opadów wraz z burzami przemieszcza się na północny zachód. W ciągu najbliższych 2 godzin prognozowane jest dalsze występowanie lokalnych burz i intensywnych opadów" - brzmi komunikat IMGW wydany przed godz. 6.

Strażacy interweniowali kilkaset razy

Obecnie w mieście działa ponad 50 zastępów strażaków. - W tej chwili trochę zelżał deszcz. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Problem na drogach związany jest z tym, że rzeka Biała ma bardzo wysoki poziom. Jest utrudniony odpływ wody - podsumował brygadier Marekwica.

"Suma opadu za ostatnie godziny. Na stacji Wapienica od wczoraj spadło 113 mm, w Bielsku-Białej prawie 100 mm" - podało IMGW przed godz. 7. Jak informuje Instytut, w ostatnich godzinach największe wzrosty stanów wód na mniejszych rzekach odnotowano w województwie śląskim.

Wezbrały rzeki. "Blisko rekordu"

Bardzo wysokie wezbranie - prawie 2 metrów powyżej stanu alarmowego - utworzyło się Wapienicy. "Fala wezbraniowa na stacji PODKĘPICE przekroczyła absolutne max z 1972 roku. Na rzece Białej na Śląsku również jest blisko rekordu z 2010" - alarmują synoptycy (pisownia oryginalna).

ZOBACZ: Alerty RCB ostrzegają przed burzami. Siedem województw zagrożonych

Jak podsumowano, fale wezbraniowe na rzekach w Aglomeracji Śląskiej sięgają nawet 3 metrów wysokości, odnotowano liczne przekroczenia stanów alarmowych. Trudna sytuacja w związku z podniesieniem się stanu wód ma również miejsce w Małopolsce.