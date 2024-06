Ingria to jedna z najpiękniejszych i najmniejszych wiosek we Włoszech. Mieszka w niej zaledwie 46 osób, a aż 30 kandyduje w nadchodzących wyborach samorządowych.

Ingria to wioska leżąca nieopodal Turynu w regionie Piedmont. Jest uznawana za jedną z najpiękniejszych i najmniejszych miejscowości w całych Włoszech. Obecnie mieszka w niej zaledwie 46 osób.

W tym roku mieszkańcy Ingrii wybiorą nowego sołtysa i radnych. Od 2009 na czele lokalnej administracji stoi 42-letni Igor De Santis. Poprzednie wybory wygrywał bez najmniejszego problemu. W tym roku może jednak nie mieć tak łatwo.

Większość mieszkańców wioski kandyduje w wyborach

W tegorocznej rywalizacji De Santis spodziewał się jednego kontrkandydata – Renato Poletto, który do tej pory sprawował funkcję radnego. Okazało się jednak, że sołtysem chce zostać także Stefano Venuti, który na co dzień mieszka w Mediolanie, ale w Ingri ma drugi dom.



Rywalizację zaostrzył fakt, że Poletto ma poparcie Mileny Crosasso – matki obecnego sołtysa. Co więcej, Poletto zaproponował jej kandydowanie na stanowisko radnej. Na liście, którą przygotował znalazły się niemal same kobiety, co miało dodatkowo przekonać 70-latkę do wzięcia udziału w wyborach.

- Poprosiłem [moją matkę], żeby do mnie dołączyła, ale kiedy zobaczyła, że ​​na liście Poletto znajdują się głównie kobiety, zdecydowała się pójść za nimi – powiedziała De Santis.



Crossasso w rozmowach z włoskimi mediami podkreśliła, że rywalizacja nie wpłynie na harmonię w jej rodzinie.



- Zarówno mój syn, jak i ja chcemy jak najlepiej dla społeczności i właśnie nadarzyła się okazja, aby wyrazić punkt widzenia kobiet bez osłabiania więzi rodzinnych – powiedziała.



W sumie o różne stanowiska w Ingrii walczy obecnie 30 osób – około dwóch trzecich mieszkańców wsi. Oprócz 46 osób, które mieszkają tam na stałe w wyborach głosować będzie także 26 osób, które przebywają poza granicami kraju.

W 2022 roku wioska została uznana za jedna z najpiękniejszych w całych Włoszech. Od tamtej pory odwiedza ją coraz więcej turystów, co niekoniecznie podoba się lokalnym mieszkańcom.

- Nastąpił niesamowity wzrost i musimy sobie z tym poradzić. Jest niewielu mieszkańców, ale dużo drugich domów. Naszym głównym celem jest zachowanie piękna Ingrii - powiedział De Santis lokalnym mediom.