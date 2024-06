W poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Chin (MMS) poinformowało, że zgromadziło dowody przeciwko małżeństwu, które - jak podano - zostało zwerbowane przez brytyjski wywiad MI6 w celu szpiegowania na rzecz Wielkiej Brytanii. Dodano, że wobec pary zostały podjęte "zdecydowane działania".

Chiny oskarżają Wielką Brytanię o zwerbowanie szpiegów

Chodzi o osoby, które były pracownikami chińskiej centralnej agencji państwowej. Z raportu wynika, że Wielka Brytania podjęła pierwszy kontakt z mężczyzną o nazwisku Wang, gdy ten był studentem na wyspach. Wówczas było to w 2015 roku.

Z uwagi na fakt, że mężczyzna miał "silny apetyt na pieniądze" zaoferowano mu wysoko płatne "zadania konsultingowe" związane z informacjami, do których miał dostęp w agencjach państwowych.

Chińskie ministerstwo nie podało szczegółów na temat rodzaju wagi przekazywanych informacji. Jednak podkreślono, że Wang został przekonany do powrotu do Chin, aby kontynuować pracę dla brytyjskich służb. Co więcej zaoferowano mu podwojenie wynagrodzenia, jeśli przekona do współpracy swoją żonę, zatrudnioną w "kluczowej jednostce rządowej", na co kobieta wyraziła zgodę.

W sprawie rzekomego szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu wszczęto dochodzenie. Chiny i Wielka Brytania od miesięcy oskarżają się o działania szpiegowskie.

Na początku roku Pekin twierdził, że agencja rządowa MI6 wykorzystywała obcokrajowca w Chinach do zbierania tajemnic i informacji państwowych. Z kolei w kwietniu to Londyn oskarżył dwie osoby o dostarczanie wrażliwych informacji Chinom, a w maju kolejne trzy o działalność na rzecz Hongkongu.