Ostatnie wybory do europarlamentu odbyły się w roku 2019. Wtedy swój głos oddała niespełna połowa Polaków uprawnionych do głosowania (45,68 proc.). Pomimo aktualnej sytuacji geopolitycznej w regionie, a także wzrostu napięć między światowymi mocarstwami, frekwencja tegorocznych wyborów nadal stoi pod dużym znakiem zapytania.

Nie ma zgodności co do tego, jaki procent Polaków weźmie w nich udział, natomiast coraz silniej widoczne są tendencje eurosceptyczne nawet mimo ogólnie entuzjastycznego podejścia do Unii Europejskiej. Jak więc oddać swój głos?

Głosowanie poza swoją gminą oraz głosowanie obywateli UE zza granicy

Chcąc zagłosować w komisji wyborczej innej niż ta właściwa dla miejsca stałego zamieszkania, należy zostać dopisanym do spisu wyborców w danej gminie. Można zrobić to poprzez zgłoszenie się do urzędu gminy, w której chce się oddać głos. Istnieje również możliwość pobrania zaświadczenie o prawie do głosowania.

W tym drugim przypadku należy przekazać je komisji wyborczej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób będących obywatelami Unii Europejskiej spoza Polski. Muszą oni zostać wpisani do rejestru wyborców w zamieszkiwanej przez nich gminie — warto zrobić to jak najszybciej, bo wójt lub prezydent gminy ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku.

Z kolei obywatele UE zarówno posiadający, jak i nieposiadający obywatelstwa polskiego, mogą głosować w dowolnym okręgu wyborczym, ale pod warunkiem złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców. Musi on zostać złożony najpóźniej pięć dni przed dniem głosowania.

Czy można dopisać się do listy wyborców online?

Aplikacja mObywatel 2.0 zapewnia dostęp do własnych danych w rejestrze wyborców, a także adres lokalu wyborczego, w którym można oddać głos na popieraną przez siebie kandydatkę lub kandydata. W aplikacji znajduje się również przekierowanie do wniosku o jednorazową zmianę miejsca głosowania. Można także z łatwością odszukać go na stronach rządowych.

Wniosek widoczny jest w przeglądarce niezależnie od urządzenia, z którego się korzysta – czy jest to smartfon, tablet, laptop, czy komputer stacjonarny. Istnieje również możliwość zmiany swojego stałego obwodu głosowania. W tym przypadku również można wygodnie zrobić to online, bez wychodzenia z domu.

Co istotne, w przypadku skorzystania z aplikacji mObywatel 2.0 warto pamiętać, że mDowód jest pełnoprawnym dokumentem, który służy weryfikacji swojej tożsamości. Można tego dokonać nawet w przypadku braku dostępu do internetu.

Jest to duże ułatwienie, które pozwala na pozostawienie dowodu osobistego w domu i posłużenie się jedynie mDowodem na telefonie, który coraz częściej z powodzeniem zastępuje tradycyjny portfel.

Głosowanie za granicą przez Polaków

Obywatele Polski wpisani na listę wyborców, którzy mieszkają w innym kraju Unii Europejskiej, mogą głosować na kandydatów z Polski, ale także mają możliwość wzięcia udziału w wyborach w państwie, w którym aktualnie przebywają (tzw. kraju goszczącym).

Aby oddać głos, trzeba wcześniej dopisać się do rejestru wyborców, który prowadzony jest przez odpowiedniego terytorialnego konsula. Wpis dokonywany jest w wielu formach, dlatego też osoby zainteresowane mogą wybrać właściwą dla siebie możliwość, m.in. poprzez wpis telefoniczny, elektroniczny czy pisemny.

