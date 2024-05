Grzegorz Braun (Konfederacja), Marcin Kierwiński (KO), Ryszard Petru (Trzecia Droga) czy Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) - to tylko niektórzy obecni parlamentarzyści, którzy chcą zamienić Sejm i Senat na Parlament Europejski. Wybory do PE odbędą się 9 czerwca. To ostatnie chwile na przeglądanie list wyborczych zarejestrowanych komitetów.