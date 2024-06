Oscypek - jeden z najpopularniejszych przysmaków Podhala - w tym roku może być jeszcze droższy. Górale o wzrost cen obwiniają urzędników. - Sytuacja budżetowa miasta jest trudna - tłumaczy burmistrz Zakopanego. W tej chwili ceny oscypków - w zależności od wielkości - wynoszą od 3 złotych do 20 złotych. Turyści pytani o ceny mówią, że jest drogo, ale - jak dodają - wszędzie jest teraz drogo.

Władze Zakopanego zdecydowały, że opłata za dzierżawę miejsc na stoiska, na których sprzedawane są oscypki wzrośnie o 20 proc. Stąd, jak mówi dziennikarka Polsat News Teresa Gut, która zajęła się sprawą, regionalne sery pod Gubałówką i na Krupówkach mogą zdrożeć.

Wyższe ceny w Zakopanem. Władze tłumaczą

Nowy burmistrz Zakopanego przekazał, że podwyżki za dzierżawę stoisk są konieczne, ale nie wyniosą 40 proc. - czyli tyle ile proponowali poprzednicy - ale 20 proc.

- Niestety, sytuacja budżetowa miasta jest trudna - powiedział burmistrz Łukasz Filipowicz. - Tych pieniędzy trzeba gdzieś rozsądnie szukać, niestety są to też podwyżki dla handlujących oscypkami - dodał.

Jak zaznaczył Filipowicz, dwa lata temu kwoty za te stragany były dużo wyższe. - A ceny za oscypki utrzymują się na podobnym poziomie, więc zobaczymy, jak rynek zareaguje - podsumował.

WIDEO: Wzrost cen w Zakopanem. Turyści mogą się rozczarować

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wzrost cen pod Tatrami. "Wiadomo, że to będzie kosztować"

W tej chwili ceny oscypków - w zależności od wielkości - wynoszą od 3 złotych do 20 złotych. - Nie ma takiego obrotu, nie ma takich dni żeby zarobić i utrzymać to wszystko - powiedziała pani Magdalena sprzedająca oscypki. - Każdy widzi, że po prostu jest coraz gorzej, bo ludzie nie mają pieniędzy. Kupią dwa małe serki, a to jest koszt pięciu złotych - dodała.

Turyści pytani o ceny mówią, że jest drogo, ale - jak dodają - wszędzie jest teraz drogo. - Każdy chyba na tyle rozważnie podchodzi do sprawy, że czuje czy jest drogo czy nie, są rzeczy takie których wiadomo, że nie kupimy, ale niektórzy na to sobie pozwolą. To zależy od portfela - przekazał jeden z wczasowiczów.



- Cenowo wychodzi całkiem drogo, ale znośnie. Nie szkoda wydawać pieniędzy, polecamy oscypki - powiedział inny turysta.

ZOBACZ: Zakopane. Incydent na drodze do Morskiego Oka. Oświadczenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

- Myślę, że - jak na taką turystyczną miejscowość to - ceny są, jak wszędzie. To jest wyrób regionalny więc wiadomo, że to będzie kosztować - dodała kobieta odwiedzające Zakopane.

Przetargi na dzierżawę stoisk będą rozstrzygnięte w połowie czerwca. Wówczas będzie jasne, czy ceny rzeczywiście wzrosną.