Na trasie do Morskiego Oka w piątek jeden z koni zaprzęgniętych do dorożki przewrócił się. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać kontrowersyjne zachowanie woźnicy. Do sytuacji odniosły się władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. "Incydent został zgłoszony przez fiakra" - przekazano. Dodano, że sytuacja ta jest pretekstem, żeby porozmawiać o przyszłości tej formy transportu.