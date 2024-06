To będzie bardzo burzliwy początek czerwca - ostrzega IMGW i wydaje nowe alerty pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają, że opady będą "bardzo silne" i mocno powieje. Kilka regionów kraju w szczególności jest szczególnie narażonych na niebezpieczną pogodę.

Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym kraju. Najgroźniejsze zjawiska pogodowe prognozowane są dla regionów zachodnich, centralnych i wschodnich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł, że praktycznie w całym kraju prognozowane są burze.

Miejscami mają towarzyszyć im bardzo silne opady deszczu - od 35 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Lokalnie może się również zebrać porywisty wiatr o prędkości do 80 km/h. Meteorolodzy spodziewają się też opadów gradu.

Sobotnie burze - ostrzeżenia i alerty IMGW

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW przed burzami dotyczą 11 województw Polski, są to:

woj. mazowieckie

woj. warmińsko-mazurskie

woj. kujawsko-pomorskie

woj. wielkopolskie

woj. lubuskie

woj. dolnośląskie

woj. opolskie

woj. śląskie

woj. małopolskie

woj. świętokrzyskie

woj. łódzkie

Niespokojna pogoda na początku czerwca. Upalnie i burzowo

Na południowym zachodzie i południu Polski już od rana warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Na pozostałym obszarze kraju warunki dopiero w późniejszych godzinach będą pogarszały się do niekorzystnych.

1 czerwca temperatura maksymalna wyniesie od 19°C na południowym zachodzie, około 24°C w centrum i na wschodzie, do 26°C na zachodzie. Chłodniej będzie nad morzem, gdzie słupki rtęci pokażą maksymalnie około 17°C.

Na uspokojenie pogody trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Niedziela również zapowiada się pochmurnie, choć z niewielkimi przejaśnieniami. Również spodziewane są burze oraz opady deszczu i gradu.