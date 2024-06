- Z okazji Waszego Święta życzymy Wam spełnienia marzeń, prawdziwych przyjaźni i samych pogodnych dni - życzył dzieciom z okazji Dnia Dziecka prezydent Andrzej Duda. Premier Donald Tusk zaprosił najmłodszych do ogrodu przy Kancelarii Premiera, który na jeden dzień ma zmienić się w Bajkowy Ogród. Jak przyznał, przy organizacji imprezy pomagali mu eksperci, czyli jego wnuki i wnuczki.

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Polscy politycy postanowili świętować ten dzień wraz z najmłodszymi. Posypały się życzenia, a niektórzy w mediach społecznościowych opublikowali zdjęcia z przeszłości.

Dzień Dziecka. Najmłodsi z wizytą u premiera

O godzinie 10:30 Donald Tusk otworzył bramy swojej kancelarii, która na ten wyjątkowy dzień zamieniła się w "Bajkowy Ogród". Przed wejściem czekała długa kolejka rodzin, które chciały wziąć udział w zabawie. Na dzieci czekały liczne atrakcje, które mają być dostępne do godziny 17:00.

W "Bajkowym Ogrodzie" dzieci mogły spotkać różne ważne osoby: te prawdziwe, jak i te pochodzące wprost z bajek. Spotkały tu przedstawicieli różnych narodowych instytucji i organizacji, takich jak straż graniczna czy Poczta Polska. Na terenie kancelarii rozstawiono również stoiska poszczególnych ministerstw wraz z atrakcjami. Ministerstwo Sportu i Turystyki zainstalowało dla dzieci kort do gry w koszykówkę.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów otwarta dla najmłodszych

Na terenie kancelarii na dzieci czekały również inne rozrywki. Znalazła się tutaj przestrzeń do wspólnej zabawy, gry w pikę, malowania płóciennych toreb czy innych aktywności plastycznych oraz sportowych. Mali goście premiera spotkali tutaj również znane bajkowe postacie, takie jak Król Maciuś I czy Królewna Śnieżka.

Do aktywności dołączył sam premier. Najmłodsi mieli okazję pobawić się z nim, porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie. Po udziale w aktywnościach zmęczeni uczestnicy mogli przysiąść na zielonej trawie i odpocząć.

Dzień Dziecka. Życzenia od pary prezydenckiej

W sobotę para prezydencka opublikowała w mediach społecznościowych wideo z życzeniami na Dzień Dziecka. - Kochane Dzieci, z okazji Waszego Święta życzymy Wam spełnienia marzeń, prawdziwych przyjaźni i samych pogodnych dni, pełnych zabawy i radości z odkrywania świata - powiedział prezydent Andrzej Duda.

- Niech w waszych domach zawsze otacza was miłość i zrozumienie, a przedszkole lub szkoła będzie dla was miejscem przyjaznym - dodała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Do posta dołączone było również prawie 3-minutowe nagranie, w którym kilkoro dzieci odpowiadało na pytania: jaki prezent chciałyby otrzymać oraz kim chcą zostać w przyszłości.

Politycy pokazali zdjęcia z dzieciństwa

Życzenia z okazji Dnia Dziecka złożył też były szef Orlenu i obecny kandydat do Parlamentu Europejskiego z list PiS - Daniel Obajtek. "Wszystkim Dzieciom - tym małym i dużym - składam najserdeczniejsze życzenia: wielu powodów do uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń P.S. Już jako mały chłopiec widać, że byłem zatroskany o losy kraju" - napisał w mediach społecznościowych. Dołączył zdjęcie małego chłopca trzymającego się za głowę.

Maciej Wąsik również opublikował swoje zdjęcie z dzieciństwa w mediach społecznościowych. "Każdy kiedyś był dzieckiem... Dziś Dzień Dziecka! Wszystkim dzieciom, także tym dużym, najlepszego i dobrego dnia!" - napisał.

"32 lata temu to ja chciałem zostać koszykarzem" - napisał natomiast poseł Lewicy Tomasz Trela, który również załączył swoje zdjęcie z dzieciństwa.