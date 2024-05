XII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Tomaszowie Mazowieckim

Zjazdy Dużych Rodzin to wielkie, trzydniowe święta radości, koncertów i spotkań, w których co roku uczestniczy ponad 1000 osób z całej Polski. Pierwsze tak duże spotkanie miało miejsce w Grodzisku Mazowieckim w 2013 roku. Tegoroczny Zjazd odbędzie się w dniach 31 maja - 2 czerwca na Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim.

W tym roku szczególnie świętujemy urodziny Karty Dużej Rodziny, której wprowadzenie postulował Związek Dużych Rodzin, a która już od 10 lat towarzyszy nam jako sprawdzone rozwiązanie systemowe - mówi Karol Grabiec, dyrektor zarządzający głównego organizatora, Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". Gospodarzem spotkania jest Tomaszów Mazowiecki.



Podczas zjazdu, w sobotę, odbędzie się konferencja o tematyce społeczno-ekonomicznej. Z okazji jubileuszu Karty Dużej Rodziny, konferencja będzie dotyczyć doświadczenia 10 lat współpracy samorządów i biznesu w tym projekcie.

ZOBACZ: Grill przestaje być smaczny? Zmiana trendu wśród Polaków

Swoją obecność zapowiedzieli wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, były prezydent Bronisław Komorowski, prezes ZUS Zbigniew Durdziuk, profesor Marek Kośny z Uniwersytetu we Wrocławiu oraz Wiceminister Rodziny Barbara Socha. Swoją obecność potwierdziła również Rzecznik Praw Dziecka pani Monika Horna-Cieślak.

Wydarzenie rozpocznie się 31 maja na Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim powitaniem gości i wieczorem otwarcia oraz integracji. Sobota będzie czasem paneli i konferencji społeczno-ekonomicznej, warsztatów dla rodziców oraz zabaw dla dzieci na terenie Areny Lodowej i pikniku z okazji Dnia Dziecka nad Zalewem Sulejowskim.

Niedziela będzie dniem, w którym gospodarz miejsca, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, zaprosi na miejski dzień dziecka na przystani w Tomaszowie Mazowieckim.

Głównym celem Zjazdu jest promowanie kultury rodzinnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. Zjazd Dużych Rodzin to doskonała okazja do pokazania, jak wielką wartością są rodziny, zwłaszcza te, które wychowują więcej dzieci. Wychowanie to wielki trud i praca, ale także wielkie szczęście.

ZOBACZ: Nowe 10 złotych trafiło do obiegu. Wygląda zupełnie inaczej

Podczas Zjazdu zapisane rodziny będą mogły skorzystać ze specjalnej oferty cenowej na atrakcje turystyczne i sportowe w Tomaszowie Mazowieckim, m.in. zwiedzanie Rezerwatu Niebieskie Źródła, Skansenu Rzeki Pilicy, Podziemnej Trasy Turystycznej Grot Nagórzyckich oraz zajęcia na Parku Linowym nad Pilicą i na basenie.

Dodatkowo na Arenie Lodowej znajduje się nowo otwarty Tor Gokartowy dostępny dla uczestników Zjazdu na preferencyjnych warunkach cenowych.

Czym jest Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"?

Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" to stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych rodzin w Polsce i inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski system prawny. W tym celu przeprowadza badania, przygotowuje raporty i analizy dotyczące potrzeb dużych rodzin w sferze ekonomicznej i społecznej.

Związek współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, samorządami i gminami. W ramach swojej działalności prowadzi także m.in. telefoniczną linię wsparcia dla rodzin wielodzietnych, Akademię Talentów dla zdolnej młodzieży z dużych rodzin oraz warsztaty dotyczące komunikacji w rodzinie.

ZOBACZ: Ustawa o języku śląskim. Jest decyzja prezydenta

Od 2017 r. związek obsługuje także rządowy program Karta Dużej Rodziny, m.in. poprzez aktywne pozyskiwanie nowych partnerów. Przyznaje także statuetki dla firm, osób i miast przyjaznych dużym rodzinom. Związek zrzesza ok. 5000 rodzin z całej Polski. Jest członkiem Europejskiej Federacji Dużych Rodzin (ELFAC).

Tomaszów Mazowiecki: Turystyczna Perła w Centrum Polski

Tomaszów Mazowiecki, położony w województwie łódzkim, zachwyca pięcioma rzekami: Pilicą, Wolbórką, Czarną-Bieliną, Piasecznicą i Lubochanką, oraz otaczającymi Lasami Spalskimi i Zalewem Sulejowskim. Miasto wyróżnia również pierwsza w Polsce Arena Lodowa.

Rzeka Pilica, jedna z najszybszych nizinnych rzek Europy, idealna do spływów kajakowych, tworzy malowniczy krajobraz z wyspami i zakolami. W jej dolinie znajduje się Rezerwat Przyrody "Niebieskie Źródła" z charakterystycznymi, kolorowymi wywierzyskami. W pobliżu rezerwatu mieści się Skansen Rzeki Pilicy, dokumentujący bogate dziedzictwo regionu.



Centrum miasta, plac Kościuszki, to tętniące życiem serce Tomaszowa, gdzie odbywają się jarmarki, koncerty i wydarzenia kulturalne. Arena Lodowa to miejsce wielu imprez sportowych i kulturalnych.

Tomaszów oferuje również bogatą ofertę kulturalną z festiwalami, warsztatami i koncertami organizowanymi przez Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miasta. Do najbardziej znanych imprez należą Festiwal "A może byśmy tak…", Piknik Lokalni Niebanalni i Love Polish Jazz Festival.

Historia Karty Dużej Rodziny (KDR) w Polsce

Historia Karty Dużej Rodziny w Polsce jest ściśle związana z działalnością Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus", którego korzenie sięgają 2006 roku. W 2007 roku wprowadzenie Karty Dużej Rodziny stało się jednym z kluczowych postulatów Stowarzyszenia.

Polska, będąca na szarym końcu rankingu wspierania rodzin wielodzietnych, potrzebowała nowatorskich rozwiązań. Związek rozpoczął popularyzację idei KDR na szczeblu lokalnym, organizując cykl konferencji. Pierwsze miasta wprowadziły lokalne wersje karty już w kolejnym roku. Przez pięć lat ponad 100 miast wprowadziło różne formy wsparcia dla dużych rodzin.

ZOBACZ: Ile procent Polaków zarabia średnią krajową w 2024 roku? Wyniki mogą zaskakiwać!

W 2010 roku zorganizowano pierwszą ogólnopolską konferencję dotyczącą KDR, co przyciągnęło uwagę rządu. Przełom nastąpił podczas I Zjazdu Dużych Rodzin w Grodzisku Mazowieckim, gdzie ówczesny prezydent Polski, Bronisław Komorowski, wyraził poparcie dla ogólnopolskiej KDR. Po roku przygotowań, 16 czerwca 2014 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, wystartowała Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Rozwój programu

Na początku 2015 roku weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, rozpoczynając formalny proces pozyskiwania partnerów do programu. Początkowo zajmowali się tym wojewodowie, lecz tempo prac było niezadowalające. W 2017 roku Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" wygrał konkurs na organizację pozyskującą partnerów, co przyspieszyło rozwój programu.

Korzyści i funkcjonowanie KDR

Karta Dużej Rodziny jest narzędziem ułatwiającym życie rodzinom wielodzietnym poprzez zmniejszenie wydatków na zakupy i wychowanie dzieci. Choć oszczędności mogą wydawać się niewielkie, każdy grosz liczy się w budżecie domowym. KDR nie jest jedynie inicjatywą rządową, ale także rezultatem pracy negocjatorów w terenie - w większości wielodzietnych matek i ojców, którzy rozumieją potrzeby dużych rodzin. Negocjatorzy, osoby zaangażowane społecznie, każdego dnia pracują nad poszerzaniem listy partnerów honorujących KDR.

Proces przystępowania do programu

Przystąpienie do programu KDR jest bezpłatne. Partnerzy zyskują zwiększone zainteresowanie swoją firmą, napływ klientów poszukujących zniżek, oraz możliwość posługiwania się znakiem KDR. Koszt udzielania zniżek nie jest zwracany przez Ministerstwo, a wysokość zniżki zależy od dobrej woli partnera, przy czym decyzja musi być zatwierdzona przez Departament Rodziny MRIPS.

Partnerzy KDR

Obecnie w programie uczestniczy prawie 15 tysięcy podmiotów, od małych firm po dużych przedsiębiorców, co daje około 40 tysięcy punktów, gdzie honorowana jest Karta Dużej Rodziny. Partnerami mogą zostać wszyscy, którzy chcą wspierać politykę prorodzinną i doceniać wartość dużych rodzin.

Naklejka "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" na drzwiach wejściowych, witrynie czy przy kasach świadczy o przynależności do programu.

Znaczenie KDR

Karta Dużej Rodziny stanowi ważny element polityki prorodzinnej w Polsce, wspierając rodziny wielodzietne i promując ideę posiadania dużej rodziny. Praca negocjatorów i współpraca z partnerami przyczyniają się do budowania świadomości społecznej i tworzenia środowiska sprzyjającego wychowaniu kolejnych pokoleń.

WIDEO: Tarcza Wschód. Generał Roman Polko: Pieniądze nie będą zmarnowane Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl