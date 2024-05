Ledwie ponad połowa badanych zamierza w tym roku wziąć udział w imprezie grillowej. To spadek po raz pierwszy od trzech lat - wynika z nowego badania dotyczącego zainteresowania grillowaniem wśród Polaków. Spośród najczęściej kupowanych przez rodaków grillowych produktów na podium uplasowały się m.in. kiełbasa i pieczywo.

Firma Inquiry przekazała, że w tym roku - po raz pierwszy od 2021 roku - odnotowano niewielki spadek zainteresowania udziałem w grillowych imprezach. Wśród głównych powodów rezygnacji z takich spotkań wymieniono brak odpowiedniego miejsca oraz inne plany na weekend.

Tak grillują Polacy. Średnio wydajemy 274 złote

Z badania wynika, że zamiar zorganizowania w tym roku u siebie imprezy grillowej zadeklarowało 56 proc. ankietowanych, a tyle samo osób wskazało, że wybierze się na grilla do rodziny lub znajomych. Natomiast 20 proc. respondentów nie przewidywało spędzania w ten sposób wolnego czasu.

ZOBACZ: Polityczna afera o kiełbasę. Sylwia Spurek apeluje do Nowej Lewicy ws. grilla

Okazuje się ponadto, że średnia kwota przeznaczona na jednorazowe zakupy grillowe w tym roku wyniosła 274 zł. Jak zauważono, to niewielka zmiana w stosunku do maja ubiegłego roku, ale bardzo duża w porównaniu do badania w 2021 roku, kiedy średnie wydatki wynosiły 186 zł.

Co wziąć na grilla? Kiełbasa i pieczywo zdeklasowały konkurencję

Z odpowiedzi respondentów wynika, że najczęściej na grilla kupują kiełbasę - 86 proc., pieczywo - 70 proc. oraz piwo 68 proc. Na kolejnych miejscach znalazło się świeże mięso - 62 proc. oraz warzywa 52 proc.

Niemal połowa ankietowanych kupuje sobie gotowe produkty na grill (np. marynowane mięso). Popularne są również napoje bezalkoholowe - 44 proc. Rzadziej kupowane są ryby - 15 proc., wino - 15 proc. czy przetwory warzywne - 12 proc.

"Zakupy przeważnie planujemy - duże znaczenie odgrywa w tym przypadku przygotowana z myślą o grillowaniu oferta sklepów oraz promocje, z których chętnie korzystamy. Spora część grillujących sprawdza ofertę zanim uda się na zakupy. To ważna informacja dla producentów i sieci" – oceniła Agnieszka Górnicka z Inquiry.

Badanie zostało zrealizowane w kwietniu 2024 r. na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków (sondaż online na panelu YouGov).

WIDEO: Joachim Brudziński o słowach Stanisława Tyszki ws. Funduszu Sprawiedliwości: Osoba megalomańska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl / PAP