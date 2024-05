Powołania do kadry na mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech budzą emocje. Selekcjoner Michał Probierz wybrał szeroki skład na Euro. Nie ma w nim m. in. Matty'ego Casha. Zawodnik napisał, że jest złamany tą decyzją. "Ciężko pracowałem mając jedną myśl w głowie" - dodał. Biało-czerwoni udział w turnieju rozpoczną w 16 czerwca od meczu z Holandią.

W szerokiej kadrze jest czterech bramkarzy, w tym jeden - Oliwer Zych z Puszczy Niepołomice - powołany prawdopodobnie z myślą o pomocy w treningach, który pojedzie też z ekipą do Niemiec, ale nie będzie go w oficjalnej kadrze na ME.

Oprócz Zycha Probierz powołał trzech piłkarzy z polskiej ekstraklasy - Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin, Bartosza Salamona z Lecha Poznań i Tarasa Romanczuka z Jagiellonii Białystok. Wszyscy są doświadczonym piłkarzami, już po "trzydziestce", ale Romanczuk grał dotychczas tylko dwa razy w kadrze.

Nieobecni na Euro 2024. Matty Cash: Jestem załamany

Decyzję Probierza skomentował zawodnik grający na co dzień w Anglii - Matty Cash. Piłkarz napisał w oświadczenie w mediach społecznościowych.



"Po bardzo udanym sezonie w Aston Villi miałem nadzieję, że uda mi się przełożyć moją formę z klubu na zbliżające się mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski. Ale niestety tak się nie stanie. Szanuję decyzję Trenera i będę ciężko pracować, by powrócić jesienią i być gotowy do meczów w Lidze Narodów" - napisał.



Piłkarz zaznaczył, że uwielbia grać w reprezentacji. "Chciałem dać z siebie 100 proc., aby tego lata z dumą reprezentować Polskę i pomagać drużynie. Jestem załamany, że nie będę w stanie tego zrobić. W ostatnich tygodniach robiłem wszystko, aby być w pełni zdrowym i ciężko pracowałem mając jedną myśl w głowie - być częścią kadry na EURO" - dodał.

"Będę trzymał kciuki i kibicował reprezentacji Polski podczas zbliżającego się turnieju. Będę przeżywał wszystkie mecze jakbym sam był na boisku. Życzę drużynie powodzenia i mam nadzieję, że będzie grała w turnieju jak najdłużej" - podsumował piłkarz.

Nie ma również m.in. Jakuba Kamińskiego z VfL Wolfsburg. To oznacza, że po raz pierwszy w XXI wieku zabraknie w kadrze biało-czerwonych na wielki turniej piłkarzy z niemieckiej ekstraklasy. Powołanie otrzymał za to Tymoteusz Puchacz z FC Kaiserslautern, ale to drużyna występująca na drugim poziomie w Niemczech.

Selekcjoner, zgodnie z medialnymi zapowiedziami, postanowił dać szansę całkowitemu debiutantowi - Kacprowi Urbańskiemu z włoskiej Bologny. Pochodzący z Gdańska wychowanek tamtejszej Lechii, który we wrześniu skończy 20 lat, do tej pory grał w drużynach juniorskich i do lat 21, ale w minionym sezonie wywalczył miejsce w składzie drużyny klubowej, która była objawieniem Serie A i rozegrał w tej lidze 22 spotkania.

Decyzja zapadała. Probierz podał skład szerokiej kadry

Listę członków szerokiej kadry przedstawił w mediach społecznościowy oficjalny profil Polskiego Związku Piłki Nożnej. Probierz ogłosił jej skład wcześniej niż pierwotnie zapowiadano.



Selekcjoner przedstawił listę 29 nazwisk, jednak ostatecznie będzie zmuszony skreślić z niej trzech piłkarzy.

Skład szerokiej kadry reprezentacji Polski na zgrupowanie przed Euro 2024:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Oliwier Zych;

Obrońcy: Jakub Kiwior, Paweł Bochniewicz, Paweł Dawidowicz, Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz;

Pomocnicy: Nicola Zalewski, Przemysław Frankowski, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Taras Romanczuk, Damian Szymański, Jakub Piotrowski, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Kamil Grosicki;

Napastnicy: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Adam Buksa, Karol Świderski, Krzysztof Piątek.

Regulamin rozgrywek mistrzostw Europy zakłada, że każda reprezentacja musi najpóźniej do 7 czerwca przedstawić ostateczną listę swoich zawodników. Muszą znaleźć się na niej co najmniej 23, a maksymalnie 26 nazwisk.

Zgrupowanie czerwcowe stanowi ostatni etap przygotowań do UEFA EURO 2024. Przed turniejem w Niemczech Polska rozegra dwa mecze towarzyskie: z Ukrainą oraz Turcją.

Biało-czerwoni udział w ME rozpoczną w niedzielę 16 czerwca od meczu z Holandią w Hamburgu o godz. 15, pięć dni później zagrają z Austriakami w Berlinie, a 25 czerwca - z Francją w Dortmundzie (oba o godz. 18)