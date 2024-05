- Jeśli prezydent USA Joe Biden opuści szczyt pokojowy na Ukrainie w przyszłym miesiącu, to byłoby jak oklaskiwanie Putina - stwierdził we wtorek Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie prezydent Ukrainy wezwał wszystkie kraje do uczestnictwa w zgromadzeniu.

15 i 16 czerwca w szwajcarskim Burgenstock niedaleko Lucerny odbędzie się pierwszy szczyt poświęcony planowi pokojowemu ws. Ukrainy. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, na wydarzenie zaproszeni są szefowie państw i rządów ze wszystkich kontynentów.

Zełenski upomina Bidena. "To byłoby jak oklaskiwanie Putina"

Jak dotąd, swojego uczestnictwa w wydarzeniu nie potwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, co spotkało się z ostrą reakcją przywódcy Ukrainy.

- Jeśli go nie będzie, to byłoby to jak oklaskiwanie Putina: osobista owacja na stojąco" - powiedział we wtorek w Brukseli Zełenski. Jak stwierdził polityk, "państwa, które pomijają ukraiński szczyt pokojowy, są 'zadowolone' z wojny".

ZOBACZ: Przełom na froncie? Blinken ma przekonywać Bidena do zgody na użycie broni

Tego samego dnia ukraiński przywódca oskarżył też prezydenta Rosji Władimira Putina o próbę udaremnienia zaplanowanego na przyszły miesiąc wydarzenia. - Putin bardzo boi się szczytu pokojowego - stwierdził Zełenski, dodając, że rosyjski przywódca "próbował udaremnić ten szczyt i nadal to robi".

Ukraiński szczyt pokojowy w Szwajcarii

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zełenskiego czerwcowy szczyt ma być "platformą do dyskusji o sposobach, w jaki osiągnąć kompleksowy, sprawiedliwy i trwały pokój na Ukrainie". Jak zaznaczył ukraiński prezydent, wszystko to musi odbyć się z poszanowaniem zapisów Karty Narodów Zjednoczonych i międzynarodowego prawa. Jak podkreślił, zaproszone kraje "zademonstrowały swoje przywiązanie do tych zasad".





ZOBACZ: Gorzkie słowa Zełenskiego o pomocy. Każda decyzja "spóźniona o rok"

Inicjatywa była zapowiadana już od dłuższego czasu. W lutym szef szwajcarskiej dyplomacji Ignazio Cassis zapowiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że Szwajcaria zamierza zorganizować przed latem bieżącego roku konferencję pokojową wysokiego szczebla na temat Ukrainy.