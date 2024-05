We wtorek po raz kolejny zebrała się komisja ds. afery wizowej. Wezwano byłego prezesa Grupy Azoty Tomasza Hinca, który miał wypowiedzieć się w kontekście zatrudniania obcokrajowców przy inwestycji spółki - Polimery Police.

Michał Szczerba poinformował, że z treści dokumentów przekazanych przez Grupę Azoty wynika, że członek komisji Zbigniew Bogucki jako wojewoda zachodniopomorski w latach 2020-2023 wydał "tysiące zezwoleń na pracę związanych z zatrudnieniem cudzoziemców przy inwestycji Polimery Police".

Poseł PiS całkowicie wykluczony z obrad komisji

Przewodniczący komisji zauważył też, że po Boguckim wojewodą zachodniopomorskim był Tomasz Hinc. Szczerba stwierdził, że to stwarza "wątpliwości co do bezstronności" Boguckiego.

Przygotowano wniosek wyłączenie posła PiS z wtorkowego przesłuchania, ale później wniosek zmodyfikowano, aby Boguckiego całkowicie wyłączyć ze składu komisji.



W głosowaniu zdecydowano o wykluczeniu Boguckiego. To nie spodobało się posłom PiS, którzy próbowali protestować przeciwko tej decyzji.



- Co to za standard białoruski? Co to za standard?- krzyczał poseł Andrzej Śliwka, któremu przewodniczący komisji wyłączył mikrofon.

Zbigniew Bogucki nie ma sobie nic do zarzucenia

Później głos zabrał sam Bogucki. Podziękował za czas, który spędził jako wojewoda i wymienił inwestycje, które zostały wykonane w trakcie ośmiu lat rządów PiS.



- Chciałem podziękować wszystkim urzędnikom, którzy niezwykle ciężko pracowali żeby obsłużyć pozwolenia o pracę (...). Rozwój gospodarczy powodował to, że potrzebowaliśmy zasobów rąk do pracy spoza Polski - powiedział Bogucki.

Dodał także, że nikt z poprzedniego rządu nie sprowadzał nielegalnych imigrantów. Bogucki podkreślał, że pracownicy zza granicy byli legalnymi specjalistami.



Bogucki stwierdził, że komisja jest "politycznie ukierunkowana" ponieważ na przesłuchanie wezwano byłych prezesów Orlenu i Grupy Azoty zamiast pozostałych, o wiele bardziej istotnych świadków.