- Zwracam się do Pana, Panie Premierze, nawiązując do narracji o rzekomym dawaniu mojej osobie ogromnych pieniędzy przez poprzedni rząd - zaapelował o. Tadeusz Rydzyk do Donalda Tuska. - Dlaczego Pan nas dyskryminuje? Dlaczego Pan nie mówi prawdy o nas? - zapytał. Jak zaznaczył redemptorysta, to jest wprowadzanie w błąd.

Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk wygłosił na antenie apel do premiera Donalda Tuska.

- Odbierane jest nam dobre imię na przeróżne sposoby. Od dłuższego czasu robią to pewne organizacje - zwłaszcza od pogardliwego nazwania słuchaczy Radia Maryja "moherowymi beretami". W ostatnich latach i miesiącach nasiliło się to obrzucanie błotem, kłamstwami w myśl zasady: "Kłamcie, kłamcie, a zawsze coś zostanie, plujcie, a zawsze coś przyschnie" - przekazał redemptorysta.



O. Rydzyk powiedział, że celem takiego działania jest "zniszczenie nas (radia - red.) w opinii publicznej".

Apel o. Tadeusz Rydzyka do premiera: Nigdy nie posługujmy się kłamstwem

- Zwracam się do Pana, Panie Premierze - nawiązując do częstej narracji Pana i Pana grupy politycznej o "imperium ojca Rydzyka" o rzekomym dawaniu mojej osobie ogromnych pieniędzy przez poprzedni rząd - zaapelował duchowny. - To jest wprowadzanie w błąd słuchających Pana - zaznaczył redemptorysta. - My pracujemy dla bożej chwały, dla wspólnego dobra, dla naszej Ojczyzny, rodaków, ludzi. To jest nasze powołanie i mamy obowiązek to czynić - stwierdził.



Duchowny zwrócił się do Donalda Tuska. - Dlaczego Pan dyskryminuje nas teraz? Dlaczego Pan nie mówi prawdy o nas, odbiera nam dobre imię? - dodał.

- Do wszystkich zwracam się: nigdy nie posługujmy się kłamstwem, także w stosunku do tych, którzy nas nienawidzą. Tylko prawda jest siłą pokoju - powiedział redemptorysta.

- Potrzeba wzajemnego szacunku i pracy dla dobra wspólnego, pokoju społecznego w naszej ojczyźnie, tym bardziej, im bardziej jest on zagrożony - i to bardzo poważnie zagrożony - z zewnątrz - ocenił o. Tadeusz Rydzyk.

O. Rydzyk zaapelował do wszystkich o modlitwę, by od całej Polskie oddalono "demony kłamstwa". - Również naszą lipcową pielgrzymkę na Jasną Górę ofiarujmy w intencji uwolnienia od kłamstwa nas wszystkich, całej Polski, abyśmy byli ludźmi prawdy i szanowali godność każdego człowieka - podsumował.