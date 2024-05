Nie milkną echa dotyczące śledztwa prokuratury w sprawie przyznawania grantów przez Fundusz Sprawiedliwości za czasów PiS. Politycy Suwerennej Polski, którzy zarządzali wówczas funduszem, twierdzą, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo dotyczące wydawania środków z Funduszu Sprawiedliwości, podała pod koniec marca, że postawiła w tej sprawie zarzuty siedmiu osobom.

Jarosław Kaczyński o Funduszu Sprawiedliwości

Dziennikarz Polsat News zapytał w sobotę Jarosława Kaczyńskiego, co sądzi o ostatnich doniesieniach. Prezes PiS stwierdził, że fundusz działał "zgodnie z prawem".

- Wszystko było zgodnie z prawem.. Jestem o tym zapewniony - powiedział Jarosław Kaczyński.

Na pytanie, czy afera ws. Funduszu Sprawiedliwości może zaszkodzić kampanii przed wyborami do PE, polityk odparł, że "jest to możliwe".

- Wymyślona całkowicie, wielka afera wizowa, która nie była wielką aferą tylko przestępstwem kilku osób, które zostały złapane i potraktowane zgodnie z prawem no bardzo zaszkodziła, więc różne rzeczy są możliwe - dodał prezes PiS.

Donald Tusk ostro o prezesie PiS. "Ojciec chrzestny"

Donald Tusk w mediach społecznościowych w ostrych słowach skomentował sytuację wokół Funduszu Sprawiedliwości oraz uderzył w Jarosława Kaczyńskiego. Stwierdził, że bronienie funduszu jest upadkiem prezesa PiS.

"Upadek stulecia? 35 lat temu zostać wybranym przez naród senatorem 'Solidarności', skończyć jako ojciec chrzestny ziobrowego Funduszu Solidarności. Trudno upaść niżej, Jarosławie" - napisał premier na platformie X.

Jarosław Kaczyński komentuje słowa o "ojcu chrzestnym"

O "ojcu chrzestnym" wspomniał także Dariusz Joński podczas przesłuchania prezesa PiS przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Przewodniczący podsumował już po przesłuchaniu, że wyjaśnienia składał ktoś, kto "nie pełnił żadnych funkcji, ale decydował o terminie i sposobie głosowania, działał jak ojciec chrzestny".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości został poproszony do komentarz do tych słów podczas konferencji z udziałem europosła Ryszarda Czarneckiego. – Jeżeli chodzi o tego ojca chrzestnego, to jestem zdecydowanie przeceniany. Żadnym ojcem nie jestem – zapewnił Kaczyński we Wrześni.

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości

W środę Tomasz Mraz, były dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiadający za Fundusz Sprawiedliwości, oświadczył na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw rozliczeń PiS, że większość konkursów w ramach funduszu była prowadzona "w nierzetelny sposób", a głównym decydentem w tej sprawie był ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

- Dokumenty, co do zasady, były przygotowywane w taki sposób, aby nie można było na ich podstawie poznać prawdy o tym, jak to funkcjonowało - oznajmił.

Z pieniędzy funduszu miały być uruchomione m.in. portale regionalne. Były dyrektor wspomina także o umowie z “podmiotem medycznym” na 1,5-2 mld zł.