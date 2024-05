Nietypowe posiedzenie komisji. "Gdzie jest świadek?"

We wtorek o godz. 10 Daniel Obajtek miał pojawić się jako świadek na komisji ds. afery wizowej. Tak się jednak nie stało. Przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO), otwierając posiedzenie, zapytał: "Gdzie jest świadek? Nie widzę".

Podczas posiedzenia szef komisji odczytał dokumenty wskazujące na to, że Obajtek otrzymywał oficjalne wezwania przed komisję, lecz w - jego ocenie - zdecydował się je zignorować. - Komisja podjęła szereg działań zmierzających do doręczenia wezwania świadkowi. Komisja przyjmuje, że Daniel Obajtek został skutecznie powiadomiony o posiedzeniu. Świadek nie może uchylać się od obowiązku, o którym wie - powiedział Szczerba.

Jak relacjonował, organ podjął decyzję o wezwaniu byłego szefa Orlenu 7 maja. Wówczas komisja zwróciła o podanie adresów świadka, zarówno do prokuratury jak i samego koncernu. Następnie wezwanie zostało wysłane na adres kontaktowy, który Obajtek podał prokuratorom.

Polityk KO zapowiedział, że "ziściły się warunki, żeby zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie wobec świadka Daniela Obajtka kary porządkowej". - Komisja ponownie wezwie Daniela Obajtka - dodał.

Szef komisji powiedział także, że ze względu na nieodebranie awizo, wystąpił do prokuratora generalnego Adama Bodnara o doręczenie wezwania. Przewodniczący komisji pokazał również kopie policyjnych dokumentów potwierdzających, że wezwania nie udało się doręczyć.

Kolejne oświadczenie byłego szefa Orlenu

Pół godziny przed terminem przesłuchania kandydat PiS w eurowyborach opublikował na portalu X kolejne oświadczenie. "O tym, że zostałem na dziś zaproszony do udziału w przesłuchaniu Komisji, dowiedziałem się z informacji medialnych. Formalnie nie zostałem powiadomiony o tym przesłuchaniu" - napisał.

"Wskazuję, że termin mojego wysłuchania powinien zostać wyznaczony na czas już po kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Sądzę, że i Państwu powinno zależeć na tym, by posiedzenie Komisji nie stało się areną politycznej gry, a miejscem merytorycznej dyskusji, która w związku z trwającą kampanią jest obecnie niemożliwa do przeprowadzenia" - czytamy.

"Mając powyższe na względzie poinformuję Państwa o adresie do doręczeń. Będzie to adres mojego pełnomocnika" - dodał Obajtek.

W poniedziałek były prezes Orlenu również opublikował stanowisko, w którym wyjaśnił m.in., "zgodnie z ustawą o Komisji, pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru osobiście do rąk adresata". "Odbiór pisma powinien zostać potwierdzony własnoręcznym, czytelnym podpisem zawierającym pełne imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu. Taka sytuacja nie miała miejsca" - podkreślił.

Olefiny III. "Wstrząsające relacje cudzoziemców"

Obajtek został wezwany na świadka w związku ze sprawą wiz i zagranicznych pracowników przy budowie inwestycji Olefin III, czyli jednej z największych inwestycji petrochemicznych w Europie od 20 lat. Kompleks powstaje w na terenie rafinerii w Płocku. Wybudowano tam specjalne miasteczko dla kilku tysięcy pracowników zza granicy, którzy mają rozbudowywać inwestycję.

"Olefiny III. Wstrząsające relacje cudzoziemców pracujących przy inwestycji Orlenu. Wyzysk i łamanie praw pracowniczych. Ale też nowa odsłona afery wizowej, która wyłania się z dokumentów" - skomentował wcześniej w mediach społecznościowych szef komisji Michał Szczerba.

Obajtek utrzymuje, że osoby te "nie były i nie są zatrudniani przez ORLEN, ale przez wykonawcę inwestycji, konsorcjum Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas". To właśnie do tej firmy powinni zdaniem Obajtka powinna kierować swoje pytania Komisja.