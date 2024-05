Burze i silny wiatr. RCB o poszukiwaniu "bezpiecznego schronienia"

Według przewidywań synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek temperatura powietrza będzie oscylować w okolicach 30 stopni. Najcieplej będzie na wschodzi i centrum, gdzie termometry pokażą do 29 stopni, nieco chłodniej tylko na krańcach zachodnich oraz nad morzem, gdzie termometry pokażą od 18 stopni do 22.

IMGW wydało ostrzeżenia w związku z burzami

Jednak wraz z gorącym powietrzem nad Polskę zawitają burze oraz opady deszczu w tym grad. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Burze pojawią się głównie w zachodniej części kraju, choć mogą występować również we wschodniej Polsce. Zaczną rozwijać się głównie w drugiej połowie dnia, ale w zachodnich województwa mogą pojawić się jeszcze przed południem.

Najgwałtowniejszych zjawisk należy spodziewać się od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę i Kujawy, aż po Pomorze. Na pozostałych obszarach ryzyko wystąpienia burz będzie mniejsze, jednak nie oznacza to, że się one w ogóle nie pojawią.

Polscy Łowcy Burz informują, że gwałtowne opady deszczu wraz z błyskawicami będą wędrować w kierunku północnym, a cała strefa burz stopniową będzie przesuwała się na wschód.

Głównym zagrożeniem w czasie tych zjawiska atmosferycznych będą bardzo intensywne opady deszczu. Ich suma może sięgać nawet 50 mm, szczególnie jeśli dojdzie do tzw. zjawiska training storms, gdzie nad tym samym obszarem przemieszcza się kilku ośrodków burzowych. Wiatr z reguły będzie umiarkowany, choć podczas burzy może osiągać prędkość do 90 km/h.

Opady deszczu i błyskawice - co prawda już nie tak intensywne - będą widoczne także wieczorem. Wówczas mogą pojawić się również mgły ograniczające widzialność do 200 m. W nocy temperatura znacznie spadnie, od 9 stopni na zachodzie, Pomorzu i w kotlinach podgórskich, do około 14 stopni w centrum, na południu i na wschodzie.

Po godzinie 10 RCB wydało też ostrzeżenie. "Uwaga! Dziś (28.05) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - przekazano, informując o zagrożeniach w województwach:

lubuskim - powiat wschowski;

zachodniopomorskim - powiaty: białogardzki, drawski, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki;

dolnośląskim;

pomorskim - powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, Słupsk i słupski;

opolskim;

wielkopolskim;

kujawsko-pomorskim - powiaty: mogileński, nakielski, sępoleński i żniński.