"Jest rudy, jest Irlandczykiem, waży ponad 5 kg i ma na imię Bernie" - czytamy na stronie wrocławskiego zoo. Samiec pandy rudej przyleciał w piątek do Wrocławia. Ma 11 miesięcy, urodził się w Fota Wildlife Park niedaleko Cork w Irlandii.

"Można z pewnością powiedzieć o Berniem, że to bardzo odważna i ciekawa świata pandka. Obejrzał dokładnie cały wybieg i poznał też samicę Lian, która na razie jeszcze traktuje go nieco ostrożnie i z dystansem, ale coraz bardziej się do niego przyzwyczaja. Między pandkami nie ma żadnych animozji i wrogości" - relacjonuje zoo.

Panda mała we Wrocławiu. Z Irlandii do zoo w Polsce

Jak podkreślono, podróż zwierząt do zoo samolotem to rzadka sytuacja. Zajmują się tym wyspecjalizowane firmy. "Zwierzęta z powodzeniem latają samolotami, a cały proces za pośrednictwem odpowiedzialnego i doświadczonego spedytora przebiega bardzo sprawnie" - dodano.

O tym, że do Wrocławia trafi panda z Irlandii, zadecydował koordynator gatunku. Posiada on szczegółowe dane liczbowe i hodowlane. "To on decyduje, gdzie pojedzie dany osobnik, tak aby skojarzyć optymalną parę, która ma szansę doczekać się zdrowego potomstwa" - czytamy na stronie zoo.

Pandy małe, inaczej pandy czerwone lub pandki rude są zagrożone wyginięciem. Spadek ich populacji w naturze spowodowany jest rosnącą populacją ludzi w rejonie ich występowania. Prowadzona na szeroką skalę wycinka lasów powoduje zmniejszenie i rozproszenie siedlisk pandy małej, przez co zwierzęta mają utrudniony kontakt i rozmnażanie się.

