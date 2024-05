Ten problem trapi młodych Polaków. Wyróżniamy się na świecie

Młodzi Polacy najbardziej spośród przedstawicieli z całego świata niepokoją się o koszty życia - podaje raport Deloitte. Respondenci z pokolenia Y i Z martwią się o swoją stabilność finansową i nie są w stanie oszczędzać, a do tego doświadczają stresu i wypalenia zawodowego.

Choć wśród młodych ludzi rośnie optymizm względem osobistych sytuacji finansowych i perspektyw gospodarczych, polscy "milenialsi" i "pokolenie Z" wciąż znajdują się w czołówce najbardziej zaniepokojonych kosztami życia grup na świecie. Niemal co trzeci młody Polak deklaruje brak poczucia stabilności finansowej.

Firma doradcza Deloitte przedstawiła informacje na temat pokolenia Y ("milenialsów") (osób urodzonych między 1983 - 1994 roku) i pokolenia Z (1995 - 2005). Raport "2024 Gen Z and Millennial Survey", stworzony na podstawie wyników badania zrealizowanego z udziałem niemal 30 tys. respondentów z krajów Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, przedstawia dane na temat priorytetów, potrzeb i trudności, z którymi mierzą się obecni dwudziesto- i trzydziestolatkowie. Polacy stanowili 3,5 proc. badanych.

Młodzi w poszukiwaniu rozwoju

Raport ujmuje między innymi motywacje do wyboru nowych miejsc pracy. Co piąta młoda Polka lub Polak zrezygnował ze swojego poprzedniego miejsca zatrudnienia ze względu na odczuwany brak poczucia celu czy sensu wykonywanej pracy.

7 na 10 młodych deklaruje również, że obecne miejsce zatrudnienia nie spełnia ich potrzeb. Postrzegają swoją pracę jako bezcelową - jest to podobny wynik do tych osiąganych w innych państwach.

ZOBACZ: Z roku na rok więcej. Ile dać w kopercie na wesele?

Najważniejszym czynnikiem w wyborze nowego pracodawcy stała się możliwość rozwoju, a kwestie ekonomiczne spadły na drugi plan.

Polacy wyróżniają się na tle przedstawicieli innych krajów w determinacji w poszukiwaniu przestrzeni do nauki. Czynnik ten jest w wyborze nowego zatrudnienia kluczowy dla 31 proc. badanych przedstawicieli pokolenia Z oraz 22 proc. respondentów z pokolenia "millenialsów".

Obok przestrzeni do rozwoju i wysokości wynagrodzenia, dużą rolę w wyborze nowej pracy odgrywają benefity finansowe oraz elastyczne godziny pracy.

Młodzi Polacy mają problem z oszczędzaniem

Prawie co szósty młody Polak wydaje całą swoją wypłatę na pokrycie kosztów życia, przez co nie ma możliwości gromadzenia oszczędności. O swoją przyszłość finansową boi się prawie co drugi przedstawiciel pokolenia Z (46 proc.). Wśród "millenialsów" wynik ten jest nieznacznie niższy - wynosi 44 proc.

ZOBACZ: Polacy podzieleni ws. zmian na stacjach paliw. Nowy sondaż

Niepokój związany z sytuacja finansową odbija się na zdrowiu młodych Polaków. Ciągłego lub częstego stresu doświadcza 31 proc. przedstawicieli pokolenia Y i 38 proc. osób należących do pokolenia Z. Dobrą kondycję psychiczną deklaruje 45 proc. "igreków" i 50 proc. "zetek".

Młodzi w pracy. Skąd stres?

Jak podaje Deloitte, źródłem stresu jest dla młodych ludzi brak wsparcia i uznania w miejscu pracy. Ważnym czynnikiem jest tutaj praca po godzinach oraz zbyt mało czasu na wykonywanie poszczególnych zadań. Zaledwie połowa młodych Polaków uważa jednak, że komfortowym rozwiązaniem będzie w tej sytuacji rozmowa z przełożonym - jedynie 53 proc. przedstawicieli pokolenia Z i 50 proc. "igreków".

Dużą rolę odgrywa również wykonywanie pracy zgodnej z przekonaniami. 49 proc. respondentów z pokolenia Z deklaruje, że zdarzyło mu się odmówić wykonania powierzonego zadania z powodu własnych wartości. W przypadku osób z pokolenia Y wynik ten wynosi 34 proc.