- Janusz Kowalski zaproponował mi skorzystanie z Funduszu Sprawiedliwości - przekazał Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji w programie "Graffiti" Polsat News. - Jak wyszliśmy ze spotkania, pamiętam, że powiedziałem do Pawła Kukiza, że są to złodzieje i nie będziemy z nimi gadać - mówił o spotkaniu, w którym miał uczestniczył jeszcze Zbigniew Ziobro.

Stanisław Tyszka został zapytany, czy w związku z nowymi informacjami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, złamane zostało prawo.

- Problem polega na tym, że w roku 2017 zmienili prawo i do Funduszu Sprawiedliwości, który powinien zajmować się pomocą ofiarom przestępstw, dopisali "zapobieganie przyczynom przestępstw" - mówił poseł Konfederacji. - To otworzyło im furtkę, by finansować praktycznie to, co chcą - zaznaczył.

Jak podkreślił, pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości "w sensie moralnym i etycznym były rozkradane".

Afera w Funduszu Sprawiedliwości. Stanisław Tyszka o szczegółach

Marcin Fijołek przypomniał, że Stanisław Tyszka ujawnił w ostatnich dniach, że otrzymywał propozycję, by "skorzystać z Funduszu Sprawiedliwości". Poseł Konfederacji wskazał, że "cyklicznie" składano mu propozycje.

- W pewnym momencie z Pawłem Kukizem dostaliśmy zaproszenie od Zbigniewa Ziobry, a pośredniczył Janusz Kowalski, rozmawialiśmy m.in. o sprawach europejskich, o KPO (...) W pewnym momencie spotkania Janusz Kowalski rzucił, że byłaby możliwość skorzystania z Funduszu Sprawiedliwości. Ja się bardzo dziwiłem, nie pamiętam dokładnie słów, szczegółów propozycji, ona nie była też rozwinięta - przekazał.

Tyszka mówił, że omawiane spotkanie z Ziobro, Kowalskim i Kukizem odbyło się w 2020 roku. Jak wyjaśnił, temat skorzystania z propozycji "nie został podjęty". - Jak wyszliśmy, pamiętam, że powiedziałem do Kukiza, że są to złodzieje i nie będziemy z nimi gadać - zaznaczył. - Te oferty, które dostawałem, miały charakter korupcji politycznej, ale nie wypełniały znamion przestępstwa - podkreślił.

- PiS, PO, Lewica, Trzecia Droga niczym się nie różnią, dlatego działam w tym momencie w Konfederacji. Chcemy powiedzieć temu systemowemu złodziejstwu i korupcji 'stop'. Dlatego wybory 9 czerwca są tak ważne - mówił.

Stanisław Tyszka poinformował, że inne partie również składały mu propozycje, ale powiadomi o nich później. - Dobrze zdajemy sobie sprawę, że jest to wykorzystywane politycznie. Mamy kluczowe wybory do Parlamentu Europejskiego - powiedział.

Wybory do PE. "Unia Europejska była kiedyś dobrym projektem"

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, Stanisław Tyszka został zapytany, dlaczego ubiega się o mandat. - PE ma coraz większe znaczenie. Coraz więcej rzeczy, które uchwalane są przez polski Sejm przychodzą do nas z Europy - mówił.

- Unia Europejska była kiedyś dobrym projektem (...) W momencie kiedy to się zmienia w superpaństwo, zarządzane przez Niemcy i Francję, w interesie międzynarodowych korporacji i coraz bardziej wchodzą w nasze prawa i wolności, to pojawia się problem - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, w PE znajdzie się ok. 100 posłów myślących w podobny do Konfederacji sposób. - To jest już potężna siła - dodał.

