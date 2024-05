Poranek w kraju był pogodny, sytuacja zmieni się w połowie dnia. W zachodniej części Polski w poniedziałek od południa obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami.

Ostrzeżenie IMGW przed burzami

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Lokalnie grad" - podaje IMGW.

W kolejnych dniach cały czas będą nam towarzyszyć wysoka temperatura i burze. Synoptycy spodziewają się, że burze pojawiać się będą przez cały tydzień, także w weekend.

Prognoza pogody. Jaka pogoda w poniedziałek i wtorek?

Jak wskazuje IMGW, poniedziałek będzie pogodny na wchodzie, a na zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalnie wyniesie od 24 st. C. do 29 st. C. Nieco chłodniej, bo około 22 st. C pokażą termometry nad morzem i w rejonach podgórskich.

"Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Podczas burz porywy do 85 km/h" - podaje IMGW.

Również we wtorek we wschodniej części kraju będzie pogodnie, pojawi się może jedynie przelotny deszcz. Tak jak w poniedziałek, na pozostałym obszarze kraju spodziewane są burze, lokalnie z gradem.

W niedzielę w związku z wystąpieniem burz i intensywnych opadów deszczu i gradu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RBC) uruchomiło alert na terenie dziesięciu województw.