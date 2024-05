W piątek wieczorem dostrzeżono błąkającego się po ulicach Jordanowa niedźwiedzia - przekazały w mediach społecznościowych władze tego małopolskiego miasta.

"Pojawił się on przy ul. Nad Skawą w pobliżu zabudowań. Prosimy o rozwagę i szczególną ostrożności" - zaapelowano do mieszkańców.

Dodano, że należy odpowiednio zabezpieczyć zwierzęta domowe, odpady, a w szczególności resztki jedzenia.

Urząd miasta zaznaczył, że każdy przypadek pojawienia się niedźwiedzia na terenie zamieszkałym przez ludzi należy zgłaszać pod nr alarmowy 112.

Niedźwiedź w okolicach Tanowa. Policja apeluje o ostrożność

15 maja w lasach okalających Tarnów zauważono i sfotografowano niedźwiedzia brunatnego. Nie wiadomo, jak zwierzę trafiło do tego regionu.



Myśliwi regionu przekazali, że zwierzę poruszało się w lasach regionu wsi Łękawka i Łękawica. Jak dodali, nie jest to naturalny teren występowania niedźwiedzi. W związku z tym policja wydała ostrzeżenie.



"W naszym regionie nie występuje ten gatunek, wiec jako nowość dla mieszkańców, spacerujących po lasach w regionie przekazujemy informację w formie ostrzeżenia" - przekazała policja małopolska.

Niedźwiedź w mieście. Co robić, gdy go spotkamy?

W Polsce ostoją niedźwiedzi są Bieszczady i Tatry. Ostatnio jednak zgłaszane są przypadki obecności niedźwiedzi w miastach. W Małopolsce niedźwiedzie były widziane m.in. w Nowym Sączu.

Przyrodnicy radzą, aby w przypadku spotkania niedźwiedzia spokojnie i bez gwałtownych ruchów oddalić się w przeciwnym kierunku. Ucieczka przed niedźwiedziem to zły pomysł, ponieważ może sprowokować drapieżnika do pogoni, a na krótkim dystansie niedźwiedź może rozpędzić się nawet do 50 km/h.

Niedźwiedzie żywią się przeważnie pokarmem roślinnym - leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów, ale także padliną. Niektóre osobniki podchodzą do ludzkich siedzib w celu łatwego zdobycia pożywienia. Często wabią je pozostawiane resztki jedzenia lub owocujące drzewa. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat.