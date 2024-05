Komunikat w radiach całej Polski. "Będziemy emitować do skutku"

Publiczne rozgłośnie regionalne w całej Polsce wzywają Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do opłacenia zaległego od początku roku abonamentu. Jak podaje Polskie Radio w swoich mediach społecznościowych, "kwota, którą blokuje szef KRRiT, to już ponad 80 mln złotych".

17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia nadało w poniedziałek ten sam, jednakowy komunikat, emitowany o godz. 8, 9, a także 15 i 16. "Cztery sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy! Zabija także brak pieniędzy" - brzmi podawany na antenach komunikat.

Po czterech sekundach ciszy pada jego dalsza treść: "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program! Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom! Bez tych pieniędzy nie będzie nas… dla Was!".

- Będziemy te komunikaty emitować do skutku, czyli do dnia, w którym ostatnia rozgłośnia regionalna dostanie blokowane przez pana Świrskiego pieniądze - przekazał Cezary Wojtczak, redaktor naczelny i likwidator Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.

Komunikaty radiowe w całym kraju. Świrski blokuje 80 mln

"Z komunikatów słuchacze dowiadują się dokładnie na co jest przekazywany abonament - na misyjny program" - pisze Radio Katowice.

Z kolei Radio Kraków podaje, że przypadku ich rozgłośni zaległości "to już 5 329 400 zł według pierwotnej uchwały o podziale abonamentu albo 4 468 260 zł według zmodyfikowanego przez KRRiT harmonogramu wypłat z lutego tego roku".

ZOBACZ: Politycy chcą Trybunału Stanu dla szefa KRRiT. Wniosek w Sejmie

"Chcemy, żeby słuchacze zrozumieli o co chodzi z depozytami sądowymi i blokowaniem środków przez Pana Świrskiego. To on jest antybohaterem tej opowieści, bo pod przykrywką ochrony mediów publicznych, tak naprawdę je niszczy - nie przekazując abonamentu" - wyjaśniła Ewelina Kosałka-Passia, redaktor naczelna i likwidatorka Radia Katowice.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty dla KRRiT

9 kwietnia Daniel Gorgosz, likwidator TVP, wystosował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wskazana kwota wyniosła 141 780 000 złotych wraz z odsetkami.

Z kolei Paweł Majcher, likwidator-redaktor naczelny Polskiego Radia przekazał niedawno, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego.

9 maja Bartłomiej Sienkiewicz, ówczesny szef resortu kultury, przekazał informację o wniosku o postawienie Świrskiego przed Trybunałem Stanu.

KRRiT nie opłaciła abonamentów. Regionalne rozgłośnie reagują

19 grudnia 2023 r. Sejm podjął uchwałę "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Wzywała ona Skarb Państwa do podjęcia działań naprawczych. Kolejnego dnia resort kultury przekazał, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Powołano także nowe rady nadzorcze i zarządy.

ZOBACZ: Bartłomiej Sienkiewicz: Wniosek o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu

Cztery dni później prezydent Andrzej Duda przekazał informację o tym, że zdecydował się zawetować przygotowaną przez nowy rząd ustawę okołobudżetową. Ustawa ta przewidywała między innymi środki dla mediów publicznych na kolejny rok. Prezydent wyjaśnił, że jego decyzja związana była z "rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa" w mediach publicznych.

Maciej Świrski wyjaśnia: zwłoka wynika z niejasnej sytuacji prawnej

27 grudnia 2023 r. Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował, w związku z prezydenckim wetem, o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Ta sama decyzja zapadła dwa dni później dla 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

7 lutego br. KRRiT podjęła decyzję o tym, że środki z abonamentu RTV mają trafiać do depozytu sądowego. Wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych miała nastąpić po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego ws. postawienia tych spółek w stan likwidacji. Macieja Świrski twierdzi, że zwłoka wynika z niejasnej sytuacji prawnej Polskiego Radia.